»Davon träume ich jede freie Minute«: Für Henry Cavill ist Warhammer 40K das Highlight seiner Karriere

Nicht Superman und auch nicht The Witcher: Henry Cavill bezeichnet Warhammer 40K als das größte Highlight seiner Karriere. Bei der geplanten Verfilmung von Amazon steht der britische Schauspieler nicht nur vor der Kamera, sondern ist auch als ausführender Produzent am kreativen Schaffensprozess beteiligt.

Das größte Privileg meiner professionellen Karriere

Damit geht für Cavill ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie er jetzt im Gespräch mit IGN verrät. Dabei sollte es eigentlich um Matthew Vaughns neuen Actionfilm Argylle gehen, Warhammer 40K kam dann aber dennoch zur Sprache und Cavill betont, wie wichtig ihm das ambitionierte Amazon-Projekt ist:

Dass ich diese Möglichkeit habe, ist das größte Privileg meiner professionellen Karriere. Ich kann nicht zu viel verraten, wir befinden uns immer noch am Anfang. Aber die Gelegenheit zu haben, [Warhammer 40K] auf den Bildschirm zu bringen und dabei selbst am Steuer zu sein, damit es so vorlagengetreu wie möglich wird, ist für mich essentiell. [Mit Warhammer 40K] habe ich mich schon als Kind beschäftigt. Das ist das Zeug, von dem ich jede freie Minute geträumt habe und ich immer noch als Erwachsener träume - und das darf ich zum Leben erwecken! Für mich gibt es keinen besseren Grund, dass ich Teil der Filmindustrie geworden bin, als so etwas zu tun.

Von The Witcher zu Warhammer 40K

Henry Cavill machte natürlich nie ein Geheimnis daraus, für Warhammer 40K und auch Tabletop-Rollenspiele zu brennen. Ähnlich viel Leidenschaft legte der Schauspieler ebenfalls für seine Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher an den Tag.

Allerdings verabschiedete sich Cavill von der Verfilmung der Romane des Autors Andrzej Sapkowski und wurde für Staffel 4 von Liam Hemsworth ersetzt. Die konkreten Gründe dafür sind nicht offiziell bekannt, doch viele Fans vermuteten, dass die Verantwortlichen bei Netflix in Henry Cavills Augen zu wenig die Vorlage respektierten.

Stellt euch auf eine lange Wartezeit ein

Die geplante Verfilmung von Warhammer 40K befindet sich derweil bei Amazon noch in recht frühen Zügen. So ist beispielsweise nicht bekannt, ob daraus ein Film oder eine TV-Serie werden soll. Laut den Rechteinhabern bei Games Workshop besteht aber sogar die Chance, dass bei Amazon ein ganzes Warhammer-Universum entsteht.

Auf jeden Fall ist erstmal die Geduld der Fans gefragt. Laut einem letzten Update im Januar 2024 könnte es definitiv noch zwei bis drei Jahre dauern , bis irgendwas zu Warhammer 40K von und mit Henry Cavill bei Prime Video landet. Im Moment befindet sich das Projekt in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Derweil läuft mit Argylle ein neuer Actionfilm mit Henry Cavill, der allerdings bei Kritikern (und auch uns) alles andere als gut ankommt und aktuell an den Kinokassen floppt. Am 19. April folgt dann aber bereits The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Guy Ritchie, in dem Henry Cavill ebenfalls eine Hauptrolle übernimmt.

Und dann wäre da ja noch Highlander: Chad Stahelski (John Wick) legt den Action/Fantasy-Klassiker nicht nur für einen Film neu auf, daraus soll ein ganzes Franchise entstehen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Warhammer 40K zum Film und/oder zur TV-Serie von Amazon wird? Freut ihr euch über die ambitionierte Adaption von und mit Henry Cavill oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Freut ihr euch auf Henry Cavills kommende Projekte wie den Guy-Ritchie-Film und Highlander oder könntet ihr darauf verzichten?