Für Fans von Kampfspielen war das sicher eine tolle Nachricht: Soul Calibur 6 kommt auch für den PC. Jetzt ist zudem klar, dass der aus früheren Teilen bekannte Kämpfer Siegfried auch im neuesten Ableger wieder in den Ring steigt. Oben könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer zu Siegfried anschauen.

Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um euch alle bisher bestätigten Kämpfer in Soul Calibur 6 vorzustellen. Viele der nachfolgenden Kämpfer haben einen eigenen Vorstellungs-Trailer, in dem ihr sie in Aktion bewundern könnt.

Geralt von Riva

Den Anfang macht ein Hexer, der den in Bandai Namcos Prügelspiel-Reihe fast schon obgligatorischen Gastauftritt hinlegt. Die Rede ist selbstverständlich vom Protagonisten aus The Witcher 3: Geralt von Riva. Der hauptberufliche Monsterjäger führt zwei Schwerter und wirkt magische Hexer-Zeichen.

Zasalamel

Als wäre er der Tod in Person, schwingt Zasalamel seine Sichel Kafziel, um seine Gegner ins Jenseits zu befördern. Erstmals kam er im dritten Teil der Serie vor; auch in Soul Calibur 6 ist er wieder dabei.

Groh

Nicht nur alteingesessene Recken nehmen an den Kämpfen teil, auch der Neuzugang Groh ist dabei. Der Nordländer hat für die mysteriöse Aval Organization gearbeitet und schwingt ein Schwert mit Klingen an beiden Ende.

Nightmare

Das personifizierte Böse der Soul-Calibur-Serie darf auch im sechsten Teil nicht fehlen: Der dämonische Nightmare hatte in früheren Ablegern von Siegfried Besitz ergriffen und im fünften Teil versucht, die Welt an sich zu reißen. Auch diesmal führt er mit seinem Schwert Soul Edge, nach dem der allererste Teil der Serie benannt ist, nichts Gutes im Schilde.

Mitsurugi

Einer der wichtigsten Charaktere der Soul-Calibur-Reihe ist Mitsurugi und darf deshalb auch im kommenden Teil nicht fehlen. Der Ronin, so nennt man abtrünnige oder herrenlose Samurai, kämpft unter anderem mit dem Katana.

Ivy

Isabella Valentine, Spitzname Ivy, ist eine Britin, die Gegner mit ihrem selbst erfundenen Snake Sword auch aus größerer Entfernung angreifen kann. Ihre sexualisierte Darstellung sorgte in der Vergangenheit bereits für Diskussionen. Aber soviel vorweg: Auch in Soul Calibur 6 tritt sie nicht als Nonne auf.

Kilik

Ein weiterer wichtiger Charakter im Soul-Calibur-Universum ist Kilik. Der Kämpfer schwingt einen Kampfstab, um seinen Gegnern Kopfschmerzen zu bescheren. Im folgenden Video von IGN könnt ihr ihn im Duell mit Nightmare bewundern.

Xianghua

Die fröhliche Chinesin Xianghua ist eine schnelle, grazile Kämpferin, wie sie wohl in keinem Prügelspiel fehlen darf. Das leichte Kurzschwert fügt sich prima in ihren tänzerischen Kampfstil ein.

Sophitia

Die letzte bisher bestätigte Kämpferin heißt Sophitia. Zu Beginn des folgenden Videos muss sie noch derbe Prügel vom Rivalen Mitsurugi einstecken, doch dann wendet sich das Blatt zu ihren Gunsten. Durch den geschickten Einsatz von Schwert und Schild schickt sie ihren Gegner schließlich auf eine Flugreise.

Entgegen kursierender Gerüchte wurde noch kein fester Releasetermin für Soul Calibur 6 bestätigt. Fest steht lediglich, dass es im Jahr 2018 erscheinen soll.

Quelle: VG247.com

Soul Calibur 6 - Screenshots ansehen