South Park teilt gegen Baldur's Gate 3 aus - doch die Entwickler feuern zurück

Da vergeht sogar Cartman das vorlaute Mundwerk: South Park hat eine Falschaussage getroffen!

Gleich vorweg: Diese Meldung ist mit einem dicken Augenzwinkern zu verstehen. Also einem richtig großen Zwinkern. So einem, das euch irritierte Blicke in der Straßenbahn einhandelt und dafür sorgt, dass ihr recht schnell einen ganzen Vierer für euch allein habt. ;-) Egal, worum geht's? Um Baldur's Gate 3, das epochale Rollenspiel, dass dieses Jahr für mächtig viel Aufsehen gesorgt hat.

So viel Aufsehen, dass das Spiel auch über die Grenzen des Daddeluniversums hinaus bekannt geworden ist. Die Kultserie South Park hat dem Rollenspiel sogar einen kurzen Gastauftritt spendiert. Blöd nur, dass sich die Autoren damit ein Eigentor schießen.

Crosssave zwischen PC und PS5? Nein - Doch!

In der am 27. Oktober 2023 ausgestrahlten Folge Joining the Panderverse geht es um viele Themen, unter anderem auch um Baldur's Gate 3 und dessen Crosssave-Funktionalität. Damit ist die Möglichkeit gemeint, Spielstände zwischen verschiedenen Plattformen zu synchronisieren.

Auf die Frage eines dezent veränderten Cartman, ob Baldur's Gate 3 denn kein Crosssave zwischen verschiedenen Universen (es ist… kompliziert) unterstütze, antwortet Stan, dass das Rollenspiel ja nicht einmal Crosssave zwischen PC und PS5 biete.

Falsch! Mit dieser Zeile hat sich South Park in die Nesseln gesetzt. Baldur's-Gate-3-Schöpfer Larian nutzt diesen Fauxpas sofort aus, um zurückzuschlagen (denkt hier bitte an das Augenzwinkern!).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Denn Baldur's Gate 3 unterstützt sehr wohl den Austausch zwischen Rechner und Sony-Konsole. Diese Tatsache teilt Larian auf X (ehemals Twitter) dem offiziellen Kanal von South Park mit - und die lustigen Kommentare lassen natürlich nicht lange auf sich warten!

So schreibt etwa X-User Stardust Legacy in Anspielung auf den gigantischen Umfang von Baldur's Gate 3, dass Cartman erst 50 Stunden gespielt habe und daher doch ohnehin noch ganz am Anfang sei. Andere hingegen bezeichnen die Interaktion der beiden Kanäle als legendär oder fragen sich, für welche Romanzen sich Cartman wohl entschieden hat.

So, jetzt entlassen wir euch mit einem fetten Augenzwinkern in die nächsten Artikel, damit ihr etwaige Gaming-Wissenslücken schnellstmöglich schließen könnt. Schließlich wollt ihr nicht so unkultiviert enden wie die South-Park-Autoren, oder?!

Tja, welche Fragen haben wir euch noch nicht zu Baldur's Gate 3 gestellt? Mal sehen … na, wie oft habt ihr im Internet nach Hilfe geschaut, weil ihr bei einer Quest mal nicht weiterkamt? Welcher Begleiter hat es euch ganz besonders angetan? Und habt ihr womöglich gar bereits selbst von der Crosssave-Funktionalität zwischen PC und PS5 Gebrauch gemacht? Lasst es uns bitte wissen!