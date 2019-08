Spidey ist zurück - schon wieder. Eigentlich war der beliebte Superheld gar nicht weg. Während das zweite Soloabenteuer Spider-Man: Far From Home mit Tom Holland als Peter Parker noch vielerorts erfolgreich in den Kinos gezeigt wird, bringt Sony den Film als Extended Cut ein zweites Mal in die Kinos - bislang aber nur in den USA und Kanada.

Ob das auch für die deutschen Kinos gilt, konnte bislang noch nicht offiziell bestätigt werden.

4 Minuten mehr Action für Spidey

Das zusätzliche Filmmaterial besteht anscheinend aus einer 4-Minuten-langen Action-Szene, die so laut Sony noch nie zuvor gezeigt wurde - also wohl auch nicht in den vielen Trailern vorab. Weitere Details sind noch geheim und dürften erst zum Re-Release am 29. August 2019 gelüftet werden.

Schon jetzt ist der zweite Spidey-Film mit über eine Milliarde Dollar Kino-Einnahmen weltweit erfolgreicher als sein Vorgänger Homecoming aus dem Jahr 2017, und zählt zu den Einnahme trächtigen Kinofilmen des Filmstudios. Warum sich Sony nun zu diesem Schritt entschieden hat, lässt sich nur erahnen. Anscheinend möchte man in den US-Kinos noch die 400 Millionen-Dollar-Marke knacken und den Film weiter nach oben pushen.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte zuletzt Marvel mit dem Re-Release von Avengers: Endgame, jedoch unter völlig anderen Voraussetzungen: Das Studio wollte mit den Mehreinnahmen endlich James Camerons Avatar vom Thron als erfolgreichsten Film aller Zeiten stoßen - was schließlich nach ein paar Wochen gelang.

Spider-Man: Far From Home erscheint am 25. November 2019 auf Blu-ray und 4K UHD mit noch mehr Extras. Die nun angekündigten Actionszene dürfte ebenso enthalten sein. Inzwischen ist ein dritter Spider-Man-Film geplant. Ob er jedoch weiterhin im Marvel Cinematic Universe angesiedelt ist, steht noch aus.

Auch interessant: Sony kauft Spider-Man-Entwickler Insomniac Games