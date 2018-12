In seinem zweiten Solo-Abenteuer Spider-Man: Far From Home trägt Tom Holland als neuer Spider-Man anscheinend mehr als nur ein Superhelden-Kostüm. Neben dem bekannten blau-rotem Anzug wurde der Titelheld am Film-Set während der Dreharbeiten bereits in einem schwarzen-roten Kostüm mit einem weißen Spinnen-Symbol auf dem Rücken gesichtet.

Spidey im schwarzen Superhelden-Kostüm aus dem Spiel

Nun gibt es neue Beweis-Fotos von einem weiteren neuen Superhelden-Kostüm: Ein schwarzes Kostüm (noir stealth suit), das ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem Superhelden-Anzug aus dem neuen Spiel Marvels Spider-Man von Sony hat.

Gesichtet wurde das Kostüm auf der Brasil Comic-Con, die an diesem Wochenende stattfindet. Darüber hinaus verdichten sich die Gerüchte, dass die Fans und Besucher vor Ort auch endlich einen ersten Trailer zum Film zu Gesicht bekommen. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Uniforme preto revelado! Novos trajes de Homem-Aranha: Longe de Casa são exibidos na CCXP; confira https://t.co/1mMlapKoT3 pic.twitter.com/8UxnwiiH5a — omelete (@omelete) December 5, 2018

Erste Story-Details: Spidey schwingt sich um die ganze Welt

Über die Handlung des Films wird noch nicht viel verraten. Das hat auch einen guten Grund, schließlich spielt die Geschichte kurz nach den Ereignissen aus dem großen Superhelden-Spektakel Avengers 4. Bisher hat Marvel-Chef Kevin Feige nur soviel verraten, dass die Geschichte den jungen Spidey um die halbe Welt führt.

Besetzung mit Mysterio und The Vulture

Als neuer Gegenspieler tritt Mysterio auf den Plan, dargestellt von Jake Gyllenhaal (Prisoners, Nightcrawler). Auch soll Michael Keaton als The Vulture aus dem ersten Film zurückkehren. Unklar ist nur, ob er nach der gezeigten Post-Credit-Scene weiterhin Spidey gegenüber feindlich gesinnt ist.

Zur weiteren Besetzung gehören erneut Marisa Tomei als Tante May und Jacob Batalon als Ned. In Gastrollen soll es ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Cobie Smulders als Maria Hill von S.H.I.E.L.D., sowie Jon Favreau als Happy Hogan, Gwyneth Paltrow als Pepper Potts und gerüchteweise auch Robert Downey jr. als Tony Stark aka Iron Man.

Kinostart nach Avengers 4 im Sommer 2019

Spider-Man 2: Far From Home ist für den 4. Juli 2019 in den Kinos angekündigt, nach dem Kinostart von Marvels Avengers 4 am 25. April. Regie führt erneut Jon Watts, der schon den ersten Kinohit erfolgreich in Szene setzte.