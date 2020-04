Das Coronavirus hält die Welt aktuell in Selbst-Isolation gefangen. Wir können aber dabei helfen, die sogenannte Covid-19-Pandemie zu bekämpfen - und das mit unserem Lieblingshobby: Zocken.

Auf Steam und im Humble Store haben zwei Wohltätigkeits-Sales begonnen, und wenn ihr dort ein Spiel kauft, unterstützt ihr direkt den Kampf gegen Corona. Denn 100 Prozent der Erlöse aus den Rabattaktionen gehen an Charity-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Ärzte ohne Grenzen oder Direct Relief.

Der Steam-Sale findet im Namen von Paradox Interactive statt, dementsprechend finden sich dort Spiele wie Cities: Skylines, Hearts of Iron 4, Tyranny oder Pillars of Eternity. Insgesamt bietet Paradox aktuell elf Spiele an, die teilweise bis zu 80 Prozent weniger kosten als normalerweise.

Want to play games and help the relief efforts against the COVID-19 virus?



Until 7p.m. CEST of April 3rd the proceeds from a number of Paradox games on Steam will go to the COVID-19 Solidarity Response Fund for the WHO!



Get our games and contribute here: https://t.co/eISwu27Cg0 pic.twitter.com/4ieERnVGzq — Paradox Interactive (@PdxInteractive) March 31, 2020

Der Paradox-Sale auf Steam läuft noch bis zum Freitag, den 3. April um 19 Uhr deutscher Zeit. Die komplette Auswahl der angebotenen Spiele und die Aktion selbst findet ihr auf der Steam-Seite zum Covid-19-Fundraiser-Sale.

Humble-Bundle für den guten Zweck

Der Humble Store bietet ja ohnehin regelmäßig Rabattaktionen an, mit denen wohltätige Zwecke unterstützt werden. Aktuell bietet der Shop eine Aktion namens "Conquer Covid-19" an, darin bekommt ihr zum Preis von 28 Euro ein Paket im Wert von über 1.000 Euro.

Die 28 Euro entsprechen dabei dem Mindestpreis, den man zahlen muss, wenn man das Paket möchte. Wer will, kann aber auch eine höhere Summe spenden, denn der gesamte Erlös geht an Charity-Organisationen.

Auf der Webseite von Humble werden sogar die großzügigsten Spender festgehalten, aktuell führt ein User namens "Jeff", der 10.000 US-Dollar bezahlt hat. Offenbar läuft die Aktion recht erfolgreich, denn via Twitter vermeldet der Store, dass sie bereits nach 8 Stunden über eine Million US-Dollar an Spenden gesammelt haben.

Thank you Humble community for your generous support! ?? In less than 8 hours, the Humble Conquer #COVID19 Bundle has already raised over $1 million for @DirectRelief, @RESCUEorg, @MSF_USA, and @PIH. https://t.co/78bCQWbqAO pic.twitter.com/1GRsOCVLUt — Humble Bundle (@humble) April 1, 2020

Was steckt im Humble-Paket? Anders als bei Steam steuern bei diesem Sale diverse Publisher Spiele bei. Für die mindestens 28 Euro bekommt man unter anderem Into the Breach, Hollow Knight, Darksiders 1 und 2, Europa Universalis 4, Brütal Legend und noch viele weitere Spiele. Außerdem gehören auch mehr als 20 E-Books zum Paket.

Der Humble-Sale läuft noch bis zum 7. April um 20 Uhr deutscher Zeit. Mehr Infos und das komplette Angebot der Spiele findet ihr auf der offiziellen Webseite des Humble Stores.

Wenn ihr noch mehr Möglichkeiten sucht, um am Kampf gegen den Coronavirus teilzunehmen, dann könnt ihr unter anderem eure Hardware nutzen und bei Folding@Home mitmachen. Und wenn ihr einfach nur zocken wollt, dann haben wir hier noch eine Liste mit 12 Spielen, in denen ihr wegen Corona aktuell Boni, Extra-Loot und mehr XP erhaltet.