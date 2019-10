Spiele-Releases der Woche: Die wichtigsten Neuerscheinungen für den PC

Nächste Woche stehen mit Call of Duty: Modern Warfare und The Outer Worlds zwei ziemlich dicke Release-Brocken bevor. Da ist es nicht verwunderlich, dass diese Woche gefüllt ist mit zahlreichen Indie- und Double-A-Spielen, die den beiden Blockbustern ein wenig aus dem Weg gehen.

Trotzdem sollten die Spiele-Releases diese Woche nicht unterschätzt werden, denn darunter verbergen sich möglicherweise ein paar echte Geheimtipps. Disco Elysium könnte beispielsweise für all jene von Interesse sein, die ihre Freizeit am liebsten in klassischen Rollenspielen wie Baldur's Gate verbringen. Nur übernehmen wir hier die Rolle eines psychisch leicht angeknacksten Detektivs und begeben uns auf Spurensuche.

Chernobylite sieht ebenfalls recht vielversprechend aus, und erscheint als Early-Access-Version bereits am Mittwoch. Wie in Stalker betreten wir darin die atomar versuchte Gegend rund um das zerstörte Atomkraftwerk in Tschernobyl. In dieser fiktiven Version hat das Unglück allerdings jede Menge paranormale Aktivitäten und Monster hervorgebracht.

Etwas gemächlicher geht es am Donnerstag in Stranded Sails zu. Das Spiel wird in Düsseldorf entwickelt und kombiniert einen abenteuerlichen Schiffsbruch inklusive Piraten mit dem tiefenentspannten Gameplay eines Stardew Valley. Wir klappern also das Insel-Archipel ab, auf der Suche nach Ressourcen und bauen Nahrung für unsere verwundeten Crew-Mitglieder an. Gleichzeitig soll Stranded Sails aber auch eine spannende Geschichte erzählen.

Montag, 14. Oktober

Gun Blaze Early Access (futuristischer Arena-Shooter)

Dienstag, 15. Oktober

Mittwoch, 16. Oktober

Chernobylite Early Access (Stalker als psychodelisches Horrorspiel)

Donnerstag, 17. Oktober

Freitag, 18. Oktober

Sollte diese Woche nichts für euch dabei sein, dann stattet unserer Release-Liste einen Besuch ab. Dort findet ihr alle neuen PC-Spiele des ganzen Monats und darüber hinaus.