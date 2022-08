Noch ranken sich Gerüchte und Spekulationen um die Weltpremieren, die Geoff Keighley für die Opening Night Live auf der gamescom 2022 versprochen hat. Und auch die Messe an sich soll Überraschungen bereithalten.

Die Leak-Ventile sind bislang fest verschlossen. Dennoch wissen wir von einigen Spielen, die neu vorgestellt werden. Wir behandeln hier ausschließlich Titel, die noch nicht offiziell (zum Beispiel via Trailer) enthüllt wurden.

Darüber hinaus gibt's natürlich noch etliche weitere Spiele, die ihr auch vor Ort selbst ausprobieren könnt. Sofort durchstöbern? Bitte schön:

26 2 gamescom 2022 Alle Spiele und wo ihr sie findet

Weltpremieren auf der gamescom 2022

Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Von diesen Titeln wissen wir bereits, dass sie auf der gamescom 2022 erstmals vorgestellt werden sollen:

Everywhere

Der ehemalige Chef von Rockstar North, Leslie Benzies, zieht aus, dem großen GTA das Fürchten zu lehren. Zumindest in der Theorie, bislang ist allerdings wenig Offizielles zum Open-World-Spiel Everywhere bekannt.

Auf der gamescom 2022 soll sich das ändern. Wie genau und ob Gameplay zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Aber mit etwas Glück zeichnet sich ab, welche Richtung das Spiel einschlägt und wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist. Auch das Thema NFTs liegt auf dem Tisch.

Große Schlagzeilen machte Benzies bislang vor allem durch juristische Streitigkeiten mit Rockstar.

Neues Spiel der Subnautica-Entwickler

Oh ja, Unknown Worlds kann gute Spiele entwickeln. Das zeigt sich an Subnautica und dem Spinoff Below Zero, die in unseren Tests und bei Spielern sehr gut ankommen.

2021 kaufte PUBG-Entwickler Krafton das Studio auf. Und offenbar bewegt sich eine Menge, denn auf der gamescom 2022 wird ein neues Spiel enthüllt.

Der noch unangekündigte Titel soll in einem Sci-Fi-Setting angesiedelt sein. Ganz anders als das Open-World-Survivalspiel Subnautica geht's diesmal wohl um rundenbasiertes Gameplay.

Vier unangekündigte Spiele von THQ Nordic

THQ Nordic hat etliche erfolgreiche Marken, die eine Fortsetzung verdient hätten.

Zur gamescom 2022 stellt der Publisher vier unangekündigte Spiele vor. Wer also Fan ist, sollte ein Auge auf die Messe werfen. Welche Titel es sein könnten, vielleicht sogar völlig neue Marken, muss die Zeit zeigen.

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet die Spielemesse 2022 als offizieller Medienpartner der gamescom.

Worauf freut ihr euch auf der gamescom 2022? Oder lässt euch die Messe völlig kalt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!