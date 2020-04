Normalerweise hätte man wahrscheinlich frühstens im Juni zur E3 über große Ankündigungen vieler neuer Spiele geredet. Ohne die E3 gibt es aber kein festgelegtes Zeitfenster mehr, in dem damit zu rechnen ist. Deshalb könnten eventuell sogar schon im Mai einige Spiele enthüllt werden.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat sich auf Twitter der Frage eines Spielers nach neuen Titeln für Microsofts Next-Gen-Konsole gestellt. Daraufhin versprach Spencer bereits in Kürze die Ankündigung neuer Spiele für die Xbox Series X:

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)