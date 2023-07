Einmal nicht hingeschaut, schon wurden alle Spielstände eines Skyrim-Spielers gelöscht.

Viele von uns haben wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch mal einem Elternteil oder älteren Geschwistern beim Spielen zugesehen, oder durften sogar selbst die Maus, beziehungsweise den Controller in die Hand nehmen. Dass man ein noch sehr junges Kind beim Spielen nicht alleine lassen sollte, lernte jetzt ein Skyrim-Fan erst, als es bereits zu spät war.

Alle Speicherstände weg

Auf Reddit berichtet der User von seinem Missgeschick: Ich habe einen Sechsjährigen auf meiner Xbox spielen lassen und er hat es irgendwie fertiggebracht, alle Skyrim-Spielstände und die von drei anderen Spielen zu löschen.

Ob es sich dabei um einen oder mehrere Charaktere handelte, und wie viele Spielstunden durch die Aktion verloren gingen, wird im Post nicht klargestellt. Allerdings scheinen die Spielstände wohl wirklich dauerhaft verloren zu sein und wurden auch aus der Cloud gelöscht, wie der trauernde Spieler klarstellt.

In den Kommentaren zum Post reagieren viele andere Spielerinnen und Spieler mit Mitgefühl und erzählen von ihren eigenen, schmerzvollen Erfahrungen. So schreibt etwa FLAIR_2780166:

Vor etwa einer Woche habe ich erfahren, dass meine Tochter meine über sieben Jahre alte Minecraft-Welt gelöscht hat, um Platz für neue Welten zu machen.

BrutallyhonestB war als Kind dagegen selbst für ein ähnliches Unglück verantwortlich:

Ich habe das meinem Onkel angetan, als ich 5-7 Jahre alt war. Er war ein Football-Fanatiker und und hatte NCAA Football 2005, bei dem man mit einem Charakter vier Jahre College-Football erleben konnte. Er hatte ein Profil, bei dem schon drei Jahre abgeschlossen waren und ich habe es irgendwie geschafft, das zu löschen. [...] Er war am Boden zerstört.

Und shootyoureyeout hofft schließlich, dass die Löschung der Spielstände den Pechvogel zu neuen Abenteuern ermutigt:

Das ist übel :( Ich hoffe es inspiriert dich dazu, einen neuen Charakter zu erstellen und neue Spielstände anzulegen! Und falls du noch nicht die Anniversary Edition und die darin enthaltene Mod Legacy of the Dragonborn erlebt hast, ist das noch ein weiterer Grund, neu anzufangen und das Sammeln zu beginnen!

Was haltet ihr von der Geschichte des unglücklichen Skyrim-Spielers? Ist euch etwas Ähnliches auch schon mal passiert oder wart ihr ebenfalls als Kind der Auslöser einer Speicherstand-Katastrophe? Welche Geschichten rund um Videospiele – ob ärgerlich oder lustig – sind euch in Erinnnerung geblieben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!