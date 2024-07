"Ich wollte zeigen, dass es geht" - Spieler mit Behinderung besiegt härtesten Boss in Elden Ring mit seiner Stimme

Ein Streamer hat es geschafft, Malenia nur mit Stimmkommandos in die Knie zu zwingen.

Mit purer Willenskraft und der Macht seiner Stimme hat der gebürtig aus Polen stammende Streamer DeadlyPG das schier Unmögliche geschafft – er hat Malenia besiegt, die knüppelharte Endgegnerin in Elden Ring. DeadlyPG heißt im realen Leben Szymon, ist 20 Jahre alt und lebt mit spinaler Muskelatrophie (kurz SMA).

Folglich kann er sich nur eingeschränkt bewegen, auch wenn er nach eigener Aussage nicht komplett paralysiert sei. Doch an seinen Händen rührt sich lediglich ein Finger, was traditionelles Gaming erschwert. Mit der Hilfe eines Sprachprogramms namens VoiceAttack, das seine gesprochenen Befehle in Eingaben umwandelt, umgeht er diese Einschränkung. Allein um Malenia auf diesem Wege zu bezwingen, musste der Streamer 700 Versuche wagen. Der Kampf hat zwei Wochen gedauert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

KI-generierter Inhalt Was ist "Spinale Muskelatrophie"? Spinale Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die zu fortschreitendem Muskelschwund und Bewegungsstörungen führt, besonders im Bereich der Wirbelsäule. Betroffene leiden unter Muskelschwäche, Koordinationsproblemen und Funktionsstörungen.

Elden Ring mit seiner Stimme durchgespielt

Im Interview mit Gamesradar spricht Szymon ausführlicher über seine Errungenschaft und macht damit nochmal deutlich, was für eine gewaltige Herausforderung er hier gestemmt hat. Zumal er keine Abkürzung nahm, beispielsweise über wahnsinnig mächtige Builds oder unrühmliche Taktiken.

Ich glaube, ich hatte Glück. Malenia war wirklich schwer. Ich war so oft so nah dran und bin dann gestorben und war sehr traurig. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Ich habe mein Bestes gegeben, um es mir nicht zu leicht zu machen, was im Nachhinein betrachtet vielleicht dumm war. Ich beschloss, keine Beschwörungen zu benutzen, keine Zaubersprüche zu wirken und nicht zu überleveln. Ich beschloss, mir diese Herausforderungen selbst zu stellen, weil ich zeigen wollte, dass es möglich ist. Wenn ich es mit der Stimme schaffe, kann es jeder schaffen.

Gerade die Zugänglichkeit für körperlich beeinträchtigte Menschen ist immer wieder ein Thema, wenn es um den Härtegrad bei Soulsspielen geht. Oftmals werden diese Spiele aufgrund ihres festgelegten Schwierigkeitsgrades für Menschen wie Szymon zu einer unmöglichen Herausforderung. Szymon konnte mit purer Willenskraft zeigen, dass es trotzdem geht. Allerdings musste er dafür enorm viel Zeit und Frustresistenz mitbringen.

Gleichzeitig betont Szymon aber auch, dass gerade Elden Ring die Steuerung via Sprachbefehl leichter macht, als man im ersten Moment vielleicht denkt:

Bei diesem Spiel habe ich das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben. Ich lerne einfach das Timing und die Animationen der Gegner, die zu bestimmten Angriffen führen. Ich habe das Gefühl, dass ich sie besser vorhersehen kann.

3:19 Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Hier ist der Release-Trailer zum höchstbewerteten DLC der Welt

Eine noch größere Aufgabe wartet

Wie geht es jetzt weiter? Hat Szymon nach dieser monströsen Aufgabe erstmal genug? Im Gegenteil. Laut Szymon hätte er nach 15 Minuten der Freude am liebsten sofort nochmal gegen Malenia gekämpft. Ich liebe dieses Spiel, betont er nochmal.

Natürlich liegt die nächste Herausforderung für ihn damit auf der Straße. Seit einigen Wochen versucht sich Szymon an dem neuen DLC Shadow of the Erdtree – in dem Bewusstsein, dass hier noch knackigere Gegner warten als Malenia.

Der DLC ist auf einem ganz anderen Level. Alles one-shottet mich einfach. Ich komme an einen Punkt, an dem ich wirklich das Timing lernen muss. Aber es macht großen Spaß.

Im oben verlinkten Linkkasten findet ihr noch mehr Artikel, in denen es um Spielen mit Behinderung geht. Beispielsweise wird dieses Jahr auf der gamescom wieder der Award für Gaming ohne Grenzen verliehen, der Spiele, Menschen und Technologien auszeichnet, die für die Zugänglichkeit von Spielen eintreten. Und falls euch Elden Ring zu schwer ist, konnte ja vielleicht Szymons Beispiel dann nochmal neue Kräfte in euch wecken.