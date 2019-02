Der geneigte Fan stellt sich seine Lieblings-Charaktere aus Videospielen auch gern ins Regal oder auf den Schreibtisch. Vorausgesetzt, es gibt die Helden überhaupt als Kunststoff-Figuren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eure Lieblingshelden künftig käuflich zu erwerben gibt, steigt jedenfalls bald erheblich an.

Zum einen kündigten Hasbro und Blizzard eine ganze Serie von Overwatch-Actionfiguren an, die euch das Video oben einmal vorstellt. In der Videobeschreibung findet sich zudem ein Link zum Vorbestellen, der aber hierzulande nicht funktioniert. Ob die Figuren also in Deutschland erscheinen, unter Umständen im Blizzard-Merch-Store, oder aber ihr auf Import-Händler zurückgreifen müsst, bleibt offen.

Spielzeug zu Mortal Kombat 11 und Fortnite

Zudem hat ein Besucher der US-amerikanischen Spielzeugmesse Toy Fair weitere Figuren bekannter Gaming-Marken entdeckt, darunter das am 23. April 2019 erscheinende Mortal Kombat 11. Auf Twitter teilte Nutzer David Fotos einer Scorpion-Figur, oder zumindest eines Platzhalters:

Eines weiteren Bildes nach zu urteilen ist ebenfalls Spielzeug zu Hollow Knight, Fallout, Doom sowie The Elder Scrolls geplant, all das unter dem Label von McFarlane Toys. Die Firma ist ein Tochterunternehmen von Todd McFarlane Productions, dessen Gründer als Schöpfer von Comic-Serien wie Family Guy und American Dad bekannt ist.

Und auch neue Figuren zu Fortnite wurden auf der Toy Fair gesichtet, konkret ein Jonesy im Bunny-Kostüm. McFarlane Toys brachte bereits verschiedene Fortnite-Actionfiguren auf den Markt.

Ob das Spielzeug auch hierzulande im Einzelhandel erscheint, ist nicht bestätigt. In der Vergangenheit erschien beispielsweise Lego Minecraft auch im deutschen Spielwarenhandel.