Sprechrolle in The Division 2 zu vergeben - Eure Stimme im Online-Shooter

The Division 2 erscheint zwar erst am 15. März 2019, die Sprachaufnahmen für das Online-Actionspiel laufen aber schon jetzt - und ihr könnt dabei sein! Gemeinsam mit Publisher Ubisoft vergeben wir eine Sprechrolle in The Division 2 an ein Mitglied von GameStar Plus.

Was: Ihr vertont einen weiblichen oder männlichen NPC in The Division 2.

Ihr vertont einen in The Division 2. Wer: Ihr müsst volljährig sein, teilnehmen können Männer und Frauen.

Ihr müsst sein, teilnehmen können Männer und Frauen. Wann: Am Mittwoch, dem 28. November 2018 . Je nach Anreise solltet ihr einen ganzen Tag einplanen.

Am Mittwoch, dem . Je nach Anreise solltet ihr einen ganzen Tag einplanen. Wo: Im Tonstudio in Köln statt, die Kosten für An- und Abreise (per Zug) übernimmt Ubisoft.

Weil wir die Aufnahmen mit der Kamera begleiten wollen, müsst ihr bitte damit einverstanden sein, dass nicht nur eure famose Stimme aufgezeichnet wird, sondern auch ihr selbst im Video zu sehen seid.



Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach nur die folgenden Takes komplett einsprechen. Ja, an Take 1 und 3 sind jeweils zwei Personen beteiligt, die müsst ihr bitte beide übernehmen.



Vor Ort in Köln trefft ihr auch Daniel Feith, der unseren Livestreaming-Channels MAX leitet und ebenfalls eine Sprechrolle in The Division 2 übernehmen wird. Im Video demonstriert Daniel schon mal, wie es nicht geht. Ihr müsst es nur besser machen!

Take 1

Ich weiß nicht, Ducky. Je länger das dauert, desto weniger weiß man, wem man trauen kann.

Also, ich weiß, wem man nicht trauen kann - diesem Valassi-Typen - aber sonst ...

Ich meine, niemand weiß gar nichts, alle reden und was sie erzählen, ist nicht gut.

Take 2

Oh verdammt, sie haben mein Bein erwischt.

Scheiße, ich glaube, ich kann nicht laufen.