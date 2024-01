Squid Game: Nach einer Wartezeit von 3 Jahren ist endlich der Release von Staffel 2 in Sicht

»Irgendwann« 2024 ist es endlich soweit. Bildquelle: Netflix

Ihr wartet auf Squid Game: Staffel 2? Dann haben wir gute Nachrichten für euch! Es gibt zwar noch keinen konkreten Release-Termin, aber dafür steht schon einmal fest: 2024 geht es definitiv mit der ausgezeichneten Netflix-Serie weiter.

Das geht aus einem neuen Quartalsbericht von Netflix hervor - wie Variety berichtet. Hier wird Staffel 2 von Netflix als einer der großen Releases für 2024 aufgelistet. Die Ankündigung eines detaillierten Veröffentlichungstermins dürfte damit nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

Das lange Warten auf mehr Squid Game

Die Dreharbeiten der zweiten Season wurden übrigens 2023 beendet. So konnte man bereits damit rechnen, dass die neuen Folgen in diesem Jahr aufschlagen - wahrscheinlich irgendwann zwischen Sommer und Winter 2024.

Die erste Season Squid Game startete im September 2021 und mauserte sich in kürzester Zeit zu einem globalen Phänomen. Tatsächlich handelte es sich bei dem TV-Projekt von Hwang Dong-hyuk um die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten (auch wenn der Serien-Schöpfer nur bedingt etwas davon hat), die aber mittlerweile von Wednesday mit Jenna Ortega abgelöst wurde.

Zwischen Staffel 1 und 2 klafft derzeit eine Lücke von satten drei Jahren, doch das lange Warten war eigentlich absehbar. Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk ließ bereits im Zuge des bahnbrechenden Erfolgs von Squid Game durchblicken, dass er mit der Entwicklung einer weiterführenden Geschichte erst noch beginnen müsste.

Zumindest ist jetzt schon mal ein Release von Squid Game: Staffel 2 in Sicht. Im Juni 2023 wurde ganz offiziell die Besetzung der neuen Season vorgestellt. Mit Lee Jung-jae als Seong Gi-hun, Lee Byung-hun als Frontmann Hwang In-Ho, Wi Ha-Ju als Hwang Jun-Ho und Gong Yoo als Salesman kehren schon einmal ein paar alte Bekannte zurück.

Die alten und neuen Darsteller zeigen sich im offiziellen Video zur Fortsetzung von Squid Game:

1:45 Squid Game 2: Das globale Serienphänomen kehrt zurück und zeigt die neue Besetzung

Übrigens: Mittlerweile ist bei Netflix bereits eine Reality Show zu Squid Game angelaufen, die auch schon um eine zweite Staffel verlängert wurde. Allerdings gab es von einigen Teilnehmern harsche Kritik an der Produktion, die den Dreh teilweise als unmenschlich bezeichnen.

Außerdem arbeitet Netflix angeblich an einem US-Remake von Squid Game, an dem sogar David Fincher (Sieben, Fight Club) beteiligt ist. Davon will zumindest der etablierte Branchen-Insider Jeff Sneider erfahren haben. Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht!

Habt ihr Staffel 1 von Squid Game bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Season? Was haltet ihr von der Squid-Game-Reality-Show und wollt ihr mehr Spin-Offs sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!