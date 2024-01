Star Citizen: Geleakte Roadmap verrät Release-Jahr - aber genießt das unbedingt mit Vorsicht

Da staunen sicher einige nicht schlecht! So soll Star Citizens aktuelle Roadmap ausschauen.

Rund 12 Monate! Dann könnte es so weit sein: Squadron 42, der eigenständige Einzelspielermodus von Star Citizen, kommt nach einer gefühlten Ewigkeit endlich raus. Das will zumindest der Newsblog Pipeline erfahren haben.

Wir nehmen euch mit auf eine Reise entlang von Terminen, die Fans von Chris Roberts Megaprojekt die Welt bedeuten.

Achtung! Alles, was ihr hier lest, basiert auf einem Leak. Es gibt zwar valide Hinweise auf die Seriosität der Quellenlage, aber dennoch sind es keine offiziellen Angaben. Zudem, selbst wenn: All diese Termine können jederzeit verworfen werden - wie es auch schon oft während der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 geschehen ist.

2025 - Das Jahr der Wahrheit für Star Citizen?

Vorab: Woher kommen die Informationen? Pipeline behauptet, mit etlichen anonym bleibenden Entwicklern bei Cloud Imperium Games gesprochen zu haben. Diese hätten sogar jeweils Beweise (Screenshots, Videos oder ähnliches) für ihre Behauptungen vorgelegt.

Was steht im Leak?

Zusammengefasst müssen wir uns laut den inoffiziellen Informationen 2024 noch in Geduld üben. Im ersten Quartal 2025 soll dann Squadron 42 und Ende 2025 Star Citizen 1.0 erscheinen.

Neuer Fokus: Nachdem Squadron 42 lange Zeit intern Priorität genossen habe, wechselt derzeit verstärkt Personal rüber zu Star Citizen. Ersteres ist ja auch laut jüngsten offiziellen Aussagen weit fortgeschritten und so folgt 2024 in erster Linie wahrscheinlich Feinschliff.

Story in Star Citizen: Auch das Online-MMO-Erlebnis soll laut dem Leak einen Storypart erhalten. Diesen erleben die Spieler sogar teils instanziiert. Im Prinzip soll dies eine Art Mini-Squadron 42 werden und gut zehn bis 20 Stunden dauern. Es dient als Einführung in das angestrebte gewaltige, offene Universum des Weltraumepos.

Zehnfach so viel Inhalt: Die 1.0 von Star Citizen soll die aktuellen Inhalte in puncto Menge locker um den Faktor zehn übertreffen. Zusätzlich zu Stanton und Pyro sollen drei weitere Systeme den Start des Universums bilden. Letztendlich strebe Cloud Imperium Games also an, Star Citizen mit fünf vollwertigen Sternensystemen zu launchen.

Was heißt das? - Einschätzung eines Experten

Wir haben mit Velios einen Star-Citizen-Experten aus unserer Community um eine Schätzung gebeten: Eingangs betont er: Das ist lediglich ein interner Plan zwecks Orientierung, keineswegs ein Versprechen oder eine öffentliche Aussage.

Den Plan, das Zehnfache an Content gegenüber heute im Online-Spiel zu haben, halte er für etwas zu optimistisch.

1.0 sei keineswegs als ein fertiges Spiel gemeint. Star Citizen als solches wird niemals fertig sein, sondern immer weiter entwickelt werden. Was Ende 2025 erscheinen soll, sei als Ausgangsbasis geplant, die sämtliche Kerntechnologien enthält. Aktuell fehle hier vor allem noch das Server-Meshing sowie im Nachgang Quanta (grob gesagt die Wirtschaftssimulation). Daher darf man das durchaus mit Skepsis beurteilen.

Allerdings dürfen wir laut ihm dieses Jahr wesentlich mehr Content und Technologie erwarten, als wir es aktuell gewohnt sind. Er verbleibt deshalb mit einer großen Portion Optimismus:

2024 wird extrem spannend und dann schauen wir mal, was 2025 passiert.

Dennoch: Auch wenn sich dieser Leak vielversprechend liest und auch die offiziellen Nachrichten von der diesjährigen CitizenCon vielversprechend klingen, bleibt Umsicht geboten. Denn der Hype rund um Star Citizen hat schon in der Vergangenheit zu viel Ärger und Frust geführt.

Unser Tipp: Habt Spaß mit dem, was jetzt schon zu spielen ist, freut euch auf mehr, aber überfrachtet weder euer Portemonnaie noch eure Erwartungen. Vielleicht sind wir alle ja in gut einem Jahr schon viel schlauer und tauchen in das ein, was Squadron 42 geworden ist.