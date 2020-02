Auf der Citizencon 2949 hat der Entwickler Cloud Imperium Games (CIG) unerwartet einen neuen Spielmodus für Star Citizen angekündigt: In Theatres of War spielt ihr berühmte Gefechte aus der Hintergrundgeschichte des SciFi-Universums in Matches nach, die ein wenig an Battlefield erinnern. Am 1. Februar 2020 ging er weiter auf diesen Modus ein und hebt noch einmal den Testfokus hervor.

Theatres of War ist zum Testen da

Theatres of War soll sich darauf konzentrieren, Probleme zu finden, die man sonst einfach übersehen hätte. Da sich der neue Modus den Code mit dem spielbaren Universum teilt, soll das gesamte Spiel von etwaigen Änderungen profitieren.

Es wird Lag geben: Das hat auch Nachteile. Denn der aktuelle Netcode hat stets eine Verzögerung von 250 Millisekunden. Grund ist folgender: Wenn der Server Informationen vom Client erhält, wartet er die genannte Zeitspanne ab, eh er die gesammelten Informationen berechnet und das Ergebnis zurück an die Clients schickt. Um daraus resultierende Probleme wie einen High-Ping-Vorteil zu lösen, versucht man eine Art Rollback einzubauen, wie ihn heutzutage bereits viele Prügelspiele nutzen.

Auch Balancing im Fokus: Neben technischen Aspekten will CIG zudem Änderungen am Balancing vornehmen. Gerade Bodenfahrzeuge wie die Ballista lassen sich derzeit schwer testen. Theatres of War wird mit seinen großen PvP-Gefechten eine Spielumgebung bieten, in der sich das ändert.

Großkampfschiffe und mehr neue Features

Wenn Star Citizen neue Features erhält, wird man diese ebenso in Theatres of War ausprobieren. Als Beispiele nennt das Studio derzeit Breaching und Großkampfschiffe. Bei letzteren könnten gerade Boarding-Manöver im Fokus stehen. Für solche Tests plant das Team, weitere Szenarios für den kommenden Spielmodus zu erstellen.

Bisher ist noch nicht bekannt, ab wann ihr Theatres of War selbst spielen könnt. Der Entwickler versucht allerdings, den Modus noch in der ersten Hälfte von 2020 zu veröffentlichen. Einen ersten Eindruck von Theatres of War könnt ihr euch im Trailer machen, den der Entwickler zur CitizenCon veröffentlichte.