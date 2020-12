Link zum YouTube-Inhalt

Mit Alpha 3.12 bekommt Star Citizen einen handlichen Traktorstrahl für euer Multitool. Und es braucht gar nicht erst die Community, damit der unkonventionell eingesetzt wird. Bereits in der offiziellen Vorstellung des Geräts zeigt der Entwickler, wie ihr mit dem Traktorstrahl zu Spider-Man werdet.

Mehr Mobilität dank Traktorstrahl

Spider-Citizen: Zugegebenermaßen ist die Star-Citizen-Version von Spider-Man ein weniger langsamer unterwegs als das Original. Gleichzeitig seid ihr dennoch flotter als ihr es nur mit den kleinen Düsen eures Raumanzugs wärt, indem ihr euch im Weltall von Objekt zu Objekt schwingt.

Das passiert ganz automatisch, sobald ihr einen Gegenstand mit dem Traktorstrahl zu bewegen versucht, das dafür schlichtweg zu groß ist. Denn so wird der Strahl zu einer Art Greifhaken. Wie das aussieht, seht ihr im folgenden Video:

Link zum Reddit-Inhalt

An den eigenen Füßen hochziehen: In einem weiteren kurzen Ausschnitt zeigt der Entwickler zudem, dass der Traktorstrahl nicht immer den Gesetzen der Physik folgt. So könnt ihr mit dem Gerät beispielsweise auch eine Kiste bewegen, auf der ihr gerade selbst steht und so gemütlich in den Sonnenuntergang gleiten. Ob es diese Funktion ebenfalls ins fertige Spiel schafft, wird jedoch nicht garantiert.

Wofür der Traktorstrahl eigentlich gedacht ist: Abseits der Imitation New Yorker Superhelden könnt ihr den Traktorstrahl natürlich auch auf ganz herkömmliche Art und Weise verwenden - also etwa die Gravity Gun aus Half-Life 2. So lassen sich Gegenstände mit einer Masse von bis zu 250 Kilogramm bewegen, rotieren und platzieren.

Was gibt es noch mit Alpha 3.12?

Der bevorstehende Release der letzten Alpha für das Jahr 2020 liefert noch mehr Inhalte. Nicht nur werden die Raumstationen etwa um Raffinerie-Decks erweitert, auch gibt es Hinweise darauf, dass endlich die lange versprochene Raumschlacht gegen die Idris eingebaut wird. Dann könnt ihr euch im Spiel mit einer riesigen Fregatte anlegen.

0 0 Mehr zum Thema Star Citizen: Das steckt in Alpha 3.12

Eine komplette Auflistung der geplanten Features für das Update haben wir bereits zuvor für euch erstellt. Derzeit stehen insgesamt 19 größere Änderungen auf dem Plan. Eine kleine Gruppe von Spielern kann das Update zudem bereits testen.