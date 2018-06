Nach Meinung vieler Fans hat sich Entwickler Cloud Imperium Games (CIG) für ihr neuestes Star-Citizen-Bergungsschiff »Vulture« etwas zu deutlich bei Eve Online bedient. Denn dort tuckert mit der »Venture« schon länger ein Schiff mit einem ähnlichen Namen und dem charakteristischen Zangen-Gabelstapler-Design durchs ewige All.

Ob die optischen Parallelen nur Zufall sind, lässt sich aber nicht mit Sicherheit bestätigen. Schaut man sich bei älteren Weltraum-Titeln wie Wing Commander um, kommen solche Schiff-Designs ebenfalls in ähnlicher Art und Weise vor. Auf Reddit und Co. entwickelte sich aber dennoch ein kleiner Zwist zwischen den beiden Communities, nachdem die Konzeptgrafik im Internet landete.

Star Citizen is releasing a new ship called the "Vulture". You sure are taking some artistic liberties there @RobertsSpaceInd... what do you think #tweetfleet? Looks pretty similar... #notmyspaceshipgame #doubletake pic.twitter.com/KaEgwHzXW8