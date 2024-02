Auf der Switch 2 könnte eine lang verschollene Sci-Fi-Actionreihe ihr großes Comeback feiern

Star Fox ist einer der dienstältesten Nintendo-Charaktere.

Welche Spiele wollt ihr auf der Switch 2 - oder wie auch immer die nächste Nintendo-Konsole heißt - am liebsten sehen? Ein neues Mario-Spiel? Donkey Kong Country? Zelda? Für viele vor allem ältere Fans lautet die Antwort wahrscheinlich: Star Fox!

Wer bitte? Wenn ihr euch das fragt, können wir es verstehen. Schließlich erschien das letzte Spiel mit dem Weltraum-Fuchs namens Star Fox Zero im Jahr 2016, seitdem herrscht Funkstille.

Jetzt verdichten sich die Anzeichen für ein Comeback von Star Fox. Wir fassen für euch zusammen, was derzeit durch die Gerüchteküche schwirrt.

Das deutet auf ein neues Star Fox hin

Der schon in der Vergangenheit durch korrekte Vorhersagen aufgefallene Insider Zippo hat auf einem Blog eine Zusammenfassung der bisherigen Anzeichen für ein neues Star Fox verfasst.

Indiz Nr. 1 sollen ihm zufolge einige Einträge in den Spieldateien von Switch Sports sein, die unter anderem Logic_StarFoxPassStraightRing und Logic_StarFoxLaserEnergyItem lauten.

Unsere Einschätzung: Derlei interne Nennungen weisen nicht zwangsweise auf ein unangekündigtes Spiel hin. Nintendo ist bekannt dafür, die Technik für jedes seiner Spiele maßzuschneidern und dafür auf Versatzstücke anderer Titel zurückzugreifen. Gut möglich also, dass die obigen Einträge noch Überbleibsel aus früheren Projekten sind, die einfach mit zu Switch Sports rübergewandert sind.

5:13 Star Fox 64/Lylat Wars - Retro-Video zum Action-Klassiker

Indiz Nr. 2 ist da schon handfester. Denn Nintendo hat sich im November 2023 einige neue Markenzeichen schützen lassen: Princess Peach und - ihr ahnt es - Star Fox .

Es handelt sich hierbei wie gesagt um neue Einträge, keine Erneuerung bereits bestehender Markenzeichen. Princess Peach dürfte das am 22. März 2024 erscheinende Princess Peach: Showtime! stecken. Und hinter Star Fox? Ihr seht: Für Fans dürfte das ein berechtigter Grund zum Hoffen sein.

Release für die Switch 2?

Bei bislang unangekündigten Nintendo-Spielen des Jahrgangs 2024 liegt die Frage auf der Hand: Erscheint der Titel womöglich zum Launch für die Switch 2?

Dass Nintendo dieses Jahr eine Nachfolgekonsole an den Start bringt, ist so gut wie sicher. In diesem Fall bräuchte der japanische Spielegigant eine verlockende Auswahl an Launch-Titeln. Es wäre fraglich, ob ein neues Star Fox heute noch genügend Zugkraft hätte. Andererseits ist Nintendo bekannt dafür, großes Vertrauen in seine Marken - auch die kleineren - zu setzen.

Denkbar wäre natürlich auch ein Cross-Gen-Release, also eine Veröffentlichung sowohl für die Switch als auch deren Nachfolger.

Gesichert ist all das wie erwähnt ohnehin nicht. Immerhin: Die nächste Nintendo Direct soll kurz bevorstehen. Eventuell erfahren wir also schon in wenigen Tagen mehr zu einem neuen Star Fox.

Jetzt ein Appell an die schlauen Füchse unter euch: Würdet ihr euch über ein neues Star Fox freuen? Habt ihr die früheren Serienteile auf dem SNES, N64, Gamecube oder der Wii U gespielt? Wenn ja, was ist euer persönlicher Lieblingsteil? Und welche Spiele würdet ihr euch zum Launch der Switch 2 wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!