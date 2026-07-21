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Vom Planeten ins Weltall ohne Ladebildschirm: Starfield-Fans erfüllen sich einen Traum selbst, weil es Bethesda nicht konnte

Anders als in No Man's Sky gibt es in Starfield Ausflüge in den Weltraum nur mit Ladebildschirmen. Doch eine Mod hat sich jetzt vorgenommen, das zu ändern.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
21.07.2026 | 11:48 Uhr

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Abheben geht in Starfield jetzt endlich ohne Ladebildschirm, mit der passenden Mod. Abheben geht in Starfield jetzt endlich ohne Ladebildschirm, mit der passenden Mod.

Geht es um Bethesda-Spiele, kehren regelmäßig dieselben Diskussionen zurück: Braucht es all diese Ladebildschirme wirklich? Ruinieren sie die Immersion, oder sind sie ein verschmerzbares Übel? Auch in Starfield sind und waren Ladepausen ein großes Thema: Vor allem bei den Weltraumreisen empfinden viele Spielerinnen und Spieler sie als störend. Bethesda hat die mit dem großen Free Lanes Update zwar reduziert, losgeworden sind wir sie aber nicht. Doch jetzt will eine Mod genau das erreichen.

Ohne Zwischenstopp ins All

Modautor 0xBobby hat kürzlich die Mod Seamless Planet Takeoffs veröffentlicht und die macht genau, was der Name sagt: Ist sie installiert, gibt es beim Abheben von Planeten keinen Ladebildschirm mehr. Stattdessen läuft eine kleine Zwischensequenz ab, an deren Ende wir uns im Orbit über dem Planeten befinden. So sieht das dann aus:

Video starten 1:00 Starfield: Wir heben von einem Planeten ab - ganz ohne Ladebildschirm

Aktuell ist die Mod aber noch eine Beta-Version und mehr ein Beweis, dass die Eliminierung des Ladebildschirms möglich ist. Wie ihr auch im Clip sehen könnt, ist der Übergang vom Planeten zum Weltall noch alles andere als sauber. Wir fliegen nicht wirklich durch die Wolkendecke, und beim Eintritt in den Orbit gibt es ein kurzes Flackern. Aber 0xBobby arbeitet weiter an der Mod. Auf der Modseite schreibt er:

Der Mod befindet sich derzeit in der Beta-Phase, daher erwartet Bugs. Wie nahtlos der Übergang verläuft, hängt von der Atmosphäre und dem Wetter des Planeten ab. Ich arbeite daran, den Übergang noch flüssiger zu gestalten.

Der nächste Schritt wäre es dann wohl, ohne Ladebildschirm auf Planeten zu landen. So eine Mod plant der Autor aktuell aber nicht, da das laut ihm eine deutlich größere technische Herausforderung wäre. Die bisher einzige valide Option wäre es, den Ladebildschirm etwa mit Wolken zu verschleiern, doch allein das wäre schon deutlich komplexer als die Abheb-Mod.

So funktioniert die Mod-Installation

Wollt ihr eine der Mods selbst ausprobieren, braucht ihr zunächst ein kostenloses Konto bei Nexusmods.com. Wir empfehlen außerdem einen Mod-Manager wie Mod Organizer 2 oder Vortex, dann lassen sich die meisten Mods automatisch installieren:

  1. Installiert jetzt den Script Extender. Dazu entpackt ihr alle dll- und exe-Dateien ins Installationsverzeichnis von Starfield (in dem sich auch die Starfield.exe befindet).
  2. Anschließend braucht ihr noch die Address Library, die ihr am besten mit dem Mod Manager installiert.
  3. Für einen besseren Übergang in den Orbit empfiehlt der Mod-Autor außerdem noch Fly Closer to Planets. Diese Mod installiert ihr am besten ebenfalls mit einem Mod-Manager.
  4. Jetzt könnt ihr Seamless Planet Takeoffs installieren. Wollt ihr nur Seamless Grav Jumps, könnt ihr Schritt 3 überspringen.

Wollen wir noch mehr Ladebildschirme loswerden, gibt es aber noch eine Mod von 0xBobby: True Seamless Grav Jumps entfernt die Ladepausen bei Sprüngen zwischen den Sonnensystemen von Starfield. Stattdessen sehen wir dann etwas länger den farbigen Effekt von Gravitationssprüngen und landen direkt am Zielort.

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Starfield hat sich dank Mods und den Patches der Bethesda Game Studios selbst inzwischen schon deutlich weiterentwickelt, nach dem Free Lanes Update haben wir sogar aufgewertet. Die Entwickler sind trotz des Fokus auf The Elder Scrolls 6 aber noch nicht fertig mit ihrem Weltraumrollenspiel. Im kürzlich veröffentlichten Blogpost versprach man weitere Updates, Gameplay-Verbesserungen und deutete sogar einen weiteren DLC zu den Sternenblütlern an.

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Genre: Rollenspiel

Release: 06.09.2023 (PC, Xbox Series X/S), 07.04.2026 (PS5)

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