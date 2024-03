Star Trek: Was William Shatner nach fast 30 Jahren noch immer an Captain Kirks Tod bereut

William Shatner ist mittlerweile 92 Jahre alt, aber noch immer als Schauspieler und Synchronsprecher aktiv. Bildquelle: Paramount

Captain Kirks Tod liegt schon 29 Jahre zurück, dafür ist William Shatner noch immer quicklebendig. In einem neuen Interview blickt der (ehemalige) Captain der Enterprise nun auf die Szene zurück, in der sich Fans von James Tiberius Kirk verabschieden müssen und verrät, was er daran eigentlich bereut.

Gegenüber Screenrant zeigt sich Shatner diesbezüglich ziemlich selbstkritisch. Wahrscheinlich geht es ihm wie vielen Trekkies, unter denen Kirks Todesszene immer wieder mal kontrovers diskutiert wird.

Falls ihr eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: In Star Trek: Treffen der Generationen von 1994 sollte Kirk endgültig den Stab an Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) übergeben. Dabei opferte Kirk sich im Kampf gegen Soran (Malcolm McDowell) auf, um die Besatzung der neuen Enterprise zu retten. Kirk durfte ein letztes Mal einen großen Unterschied machen.

Im Interview wird Shatner danach gefragt, ob er an Kirks letztem Moment auf der Kinoleinwand bereut und was er heute noch gerne daran ändern würde:

Ein Schauspieler kann interpretieren, wie ein geschriebenes Wort gesagt werden sollen. [So zum Beispiel, wie] Ich liebe dich [betont wird]. [...] Wenn also ein Autor Ich liebe dich schreibt und der Schauspieler aus diesen Worten etwas völlig anderes macht, ist das diskutabel. Der Regisseur kann das blöd finden oder darauf einsteigen. In diesem Fall dachte ich daran, wie Kirk sich etwas stellen muss, das für ihn unbekannt und seltsam ist, nachdem er so mutig durch das Leben gegangen ist.

Die Autoren sind auf die Idee bekommen, dass er sich [...] seinem Tod mit einem gewissen Sinn für Abenteuer stellt: Oh, das passiert gerade? Also habe ich ein Oh my improvisiert. Und ich wollte, dass es sich ehrfürchtig, aber auch abenteuerlustig anfühlt - irgendwas dazwischen und auf jeden Fall, dass der Zuschauer weiß, was [Kirk] denkt.