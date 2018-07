Star Wars: Episode 9 - Wiedersehen mit Leia und Luke Skywalker bestätigt

Lucasfilm hat die offizielle Besetzung für Star Wars: Episode 9 bekannt gegeben: Zum Abschluss der neuen Trilogie gibt es nun doch ein Wiedersehen mit Carrie Fisher als Leia Organa an der Seite ihres Filmpartners Mark Hamill als Luke Skywalker.

Die neuen Szenen mit Carrie Fisher stammen aus nie zuvor gezeigtem Material aus Episode 7: Das Erwachen der Macht, bestätigte Regisseur J.J. Abrams in dem offiziellen Statement. Damit hat man einen Weg gefunden, die Geschichte um Prinzessin Leia und spätere Anführerin der Rebellen abschließen.

Nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin kurz nach den Filmarbeiten zu Episode 8: Die letzten Jedi, sprach sich das Filmstudio gegen eine Neubesetzung der Rolle oder gar eine CGI-Version von Leia aus. Nun hat man anscheinend eine Lösung gefunden, um der Schauspielerin gerecht zu werden.

Billy Dee Williams als Lando dabei

Zur Besetzung des Films gehört auch der schon zuvor angekündigte Billy Dee Williams, der nach all den Jahren erstmals wieder in seine Rolle als Lando Calrissian schlüpfen wird.

Bestätigt ist ein Wiedersehen mit:

Daisy Ridley als Rey

als Rey John Boyega als Finn

als Finn Oscar Isaac als Poe Dameron

als Poe Dameron Adam Driver als Kylo Ren

als Kylo Ren Mark Hamill als Luke Skywalker

als Luke Skywalker Billy Dee Williams als Lando Calrissian

als Lando Calrissian Joonas Suotamo als Chewbacca

als Chewbacca Anthony Daniel als C-3PO

als C-3PO Kelly Marie Tran als Rose

als Rose Lupita Nyong'o als Maz Kanata

als Maz Kanata Domhnall Gleeson als General Hux

als General Hux Carrie Fishers Tochter Billie Lourd als Kaydel Ko Connix

Neuzugänge mit Richard E. Grant

Zu den Neuzugängen gehören bisher Naomi Ackie (Doctor Who), Keri Russell (Planet der Affen: Revolution) und Richard E. Grant (Logan: The Wolverine) in noch unbekannten Rollen.

Die Regie führt J.J. Abrams, nach dem er schon mit Episode 7 den Auftakt zur neuen Trilogie aus der Skywalker Saga erfolgreich in die Kinos brachte. Gemeinsam mit Chris Terrio ist Abrams auch für das Drehbuch verantwortlich. Für die Musik des Films zeigt sich erneut Komponist John Williams verantwortlich.

Drehstart im August

Lucasfilm beginnt am 1. August mit den Dreharbeiten in den Londoner Pinewood Studios. Ein Kinostart für den noch namenlosen Star-Wars-Film Episode 9 ist für Dezember 2019 angekündigt.

