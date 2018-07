Star Wars 9 - Gerüchte über ein Wiedersehen mit Lando verdichten sich

Nach dem eher enttäuschendem Kinostart von Solo: A Star Wars Story haben Fans nun fast eineinhalb Jahren Zeit, sich auf das nächstes Sternenkriegabenteuer zu freuen: Episode 9. Und während Regisseur J.J. Abrams (Das Erwachen der Macht) an dem großen Finale seiner vor drei Jahren ins Leben gerufene Star-Wars-Trilogie arbeitet, verdichten sich nun die Gerüchte über ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Billy Dee Williams als Lando Calrissian.

Star Wars: Gibt es ein Wiedersehen mit Lando?

So sorgen einige Absagen seiner geplanten öffentlichen Auftritten »auf Grund von terminlichen Schwierigkeiten« für reichlich Spekulationen. Erst kürzlich sagte der inzwischen 81-jährige Schauspieler einen Auftritt auf der Saskatchewan Entertainment Expo ab - nicht etwa aus gesundheitlichen Gründen sondern weil er einen Film zu drehen habe. Und da im Juli die Dreharbeiten zum neuen Star-Wars-Film beginnen sollen, spricht einiges für ein Wiedersehen mit Lando.

Lando wurde schon in Episode 7 vermisst

Ob an den vielen Gerüchten etwas dran ist, wird sich zeigen. Schmerzlich vermisst wurde Lando schon im ersten Teil der neuen Film-Trilogie, Episode 7: Das Erwachen der Macht, in der es ein Wiedersehen mit den vielen Stars und Charaktere aus der Original-Trilogie von George Lucas gab: Harrison Ford als Han Solo, Mark Hamill als Luke Skywalker, Carrie Fisher als Leia, Chewbacca und natürlich den Droiden C-3PO und R2-D2.

Nach zwei äußerst erfolgreichen und viel diskutierten Kinofilmen, einschließlich Episode 8: Die letzten Jedi, sind leider nicht mehr viele von den genannten Altstars übrig. Um so mehr freuen wir uns darauf, Billy Dee Williams tatsächlich als Lando wiederzusehen - wenn es denn wahr ist. Schließlich gehört der draufgängerische Held zur alten Riege dazu und feierte jüngst im Han-Solo-Film sein fulminantes Comeback - dargestellt von einem erstklassigen Donald Glover, der dem eigentlichen Star des Films die Show stahl.

Zwar wird Lando seinen Kumpel Han Solo in Episode 9 nicht mehr treffen können, auch Leia wird nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin Carrie Fisher angeblich keine Rolle im Film spielen. Jedoch dürfte Luke, in welcher Form auch immer, sicherlich wieder mit dabei sein. Wie groß aber nun Landos Part in der Geschichte rund um die neuen Helden Rey und Finn im Kampf gegen Kylo Ren sein wird, bleibt spannend.

Star Wars: Episode 9 ist für den 19. Dezember 2019 in den deutschen Kinos angekündigt, ein Tag vor dem offiziellen US-Release.