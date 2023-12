Star Wars: Der Schauspieler von Kylo Ren schließt eine Rückkehr definitiv aus

Kylo Rens Reise in Star Wars scheint beendet - zumindest gespielt von Adam Driver. (Bildquelle: Disney)

Kylo Ren ist eines der bekanntesten Gesichter der Sequel-Trilogie, die unter der Ägide von Disney entstand. Und obschon Ereignisse in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zumindest eine handfeste Erklärung erfordern würden, weshalb Adam Driver in der einen oder anderen Form erneut auftritt, spekulierte doch manch ein Fan, ob er nicht in zukünftigen Projekten das Lichtschwert schwingen könnte.

Driver hat sich nun im Zuge des Smartless-Podcast zu einer möglichen Zukunft seines Engagements als Kylo Ren geäußert.

Das Ende einer Reise

Es sind keine ausführlichen, aber eindeutige Aussagen des 40 Jahre alten Schauspielers aus den Vereinigten Staaten. Denn auf die Frage, ob er ähnlich wie seine Kollegin Daisy Ridley als Rey eine Zukunft für den, von ihm verkörperten Charakter sieht, sagt er:

Sie machen etwas, aber nicht mit mir. Ich werde nichts mehr machen.

Für ihn sei die Figur des Sith-Lords Kylo Ren einfach auserzählt und so würde es keinen Grund geben, noch einmal in die Rolle zu schlüpfen.

Wer Star Wars 9 kennt, wird wissen, dass es aufgrund dessen Endes theoretisch noch eine Ausflucht aus dieser definitiv klingenden Aussage geben könnte. Allerdings wirkt die Art und Weise, wie er es ausschließt, nicht danach. Und egal was kommt, es wird laut Driver auf alle Fälle ohne ihn stattfinden.

