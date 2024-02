Ein Star-Wars-Veteran verkündet seine Rückkehr und spielt dabei auf die bizarrste aller Fan-Theorien an

Ahmed Best ist längst nicht nur als Jar Jar Binks bekannt. Spätestens seit The Mandalorian kennt so gut wie jeder Fan seinen Jedi-Meister Kelleran Beq. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Jeder Star-Wars-Fan kennt Jar Jar Binks. Doch besonders viel Liebe hat der tollpatschige Gungan seit seinem Debüt in Episode 1 nicht erfahren. Ein Umstand, unter den sein Darsteller Ahmed Best jahrelang gelitten hat.

Das hält Best allerdings nicht davon ab, erneut in das Krieg-der-Sterne-Universum zurückzukehren. Der 50-jährige Schauspieler hat jetzt auf Instagram verkündet, offenbar an einem neuen Star-Wars-Projekt zu arbeiten.

Ahmed Best arbeitet offenbar an einem neuen Star-Wars-Projekt

Um was genau es dabei geht, ist nicht offiziell bekannt. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, da es sich bei Jar Jar Binks nicht um die einzige Sternenkriegs-Rolle von Best handelt: In der Spiele-Show Jedi Temple Challenge, die an ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist, verkörperte er den Jedi-Meister Kelleran Beq.

2023 durfte er dann sogar in The Mandalorian: Staffel 3, Folge 4 die Lichtschwerter zücken, wo er sich im Zuge eines Flashbacks zu Order 66 als Retter von Grogu herausstellte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Ahmed Best als Jar Jar Binks oder Kelleran Beq zurückkehrt.

Darth Jar Jar oder Kelleran Beq?

Lasst uns darüber ein wenig spekulieren: In den Hashtags seines Beitrags spielt Best nämlich auf eine der beliebtesten und spektakulärsten Fan-Theorien an. Damit ist natürlich Darth Jar Jar gemeint.

Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Manche Fans sind davon überzeugt, dass George Lucas ursprünglich Jar Jar als diabolischen Strippenzieher im Hintergrund aufbauen und sogar als Meister von Darth Sidious enthüllen wollte. Dafür wollen sie zahlreiche in Episode 1 verstreute Hinweise erkennen.

In den Episoden 2 und 3 kam es aber ganz anders und Jar Jar Binks verschwand fast vollständig im Hintergrund. Letztendlich sollte nach Die Rache der Sith auch kein Sith, sondern ein Clown aus ihm werden.

Hinter den (auffällig) gelben Augen von Jar Jar Binks soll sich tatsächlich ein Sith-Lord verbergen - meinen zumindest nicht zu wenige Fans. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Zurück zum Thema: Auffällig in Ahmed Bests Post ist natürlich, dass er in einer Motion-Capture-Ausrüstung steckt - was dafür sprechen würde, dass er tatsächlich nochmal Jar Jar oder zumindest ein anderes Alien spielen könnte. Ansonsten wäre ein Auftritt in Staffel 4 von The Mandalorian und/oder dem Mandalorian-Kinofilm am naheliegendsten.

Da der Schauspieler allerdings auch Activision in seinem Post auflistet, scheint es jedoch wahrscheinlicher, dass Kelleran Beq den Sprung in die Welt der Videospiele schafft. Aktuell ist jedoch nicht bekannt, ob und an welchem Star-Wars-Spiel Activision tatsächlich arbeiten könnte.

Wir wissen lediglich von Projekten wie Star Wars Eclipse von Quantic Dream, Star Wars Outlaws von Ubisoft oder dem geplanten Action-Adventure von Skydance Media. Mehr aktuelle Neuigkeiten zur Zukunft des Sternenkriegs erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was glaubt ihr: Wird die Fan-Theorie um Darth Jar Jar tatsächlich Realität? Oder erlaubt sich Ahmed Best einfach nur einen kleinen Scherz? Wo und in welcher Rolle werden wir den Schauspieler wahrscheinlich am ehesten wiedersehen? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren mit - wir sind auf eure Meinung gespannt!