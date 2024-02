»Er ist nicht tot!«: Samuel L. Jackson will seine Rückkehr zu Star Wars noch immer nicht aufgeben

Was würdet ihr von einer Star-Wars-Serie für Samuel L. Jackson als Mace Windu auf Disney Plus halten? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Um es mit den Worten von Luke Skywalker auszudrücken: Im Star-Wars-Universum ist niemand jemals wirklich weg . Fragt nur mal Darth Maul, Boba Fett oder - seufz - Imperator Palpatine. Und wenn es nach Samuel L. Jackson geht, soll auch Mace Windu für seine persönliche TV-Serie auf Disney Plus zurückkehren.

Unbedingt zurück zu Star Wars!

Davon, dass sein Jedi-Meister in Episode 3 - Die Rache der Sith von Machtblitzen gegrillt und aus dem Fenster geworfen wurde, will sich der 75 Jahre alte Schauspieler nicht aufhalten lassen. In einem neuen Interview mit Empire zum 25. Jubiläum der Star-Wars-Prequels spricht sich Jackson (erneut) für eine Rückkehr zu Star Wars aus.

Dabei betont Samuel L. Jackson, dass Mace Windu NICHT TOT sei (ja, in Capslock) und antwortet auf die Frage, ob er sich zum Beispiel eine Star-Wars-Serie auf Disney Plus vorstellen könnte, mit einem unmissverständlichen AUF JEDEN FALL, JA! .

Samuel L. Jackson lässt nicht locker

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass sich Jackson für eine Rückkehr von Mace Windu ausspricht. Schon 2016 hat er via X (ehemals Twitter) die Werbetrommel für einen weiteren Auftritt als Jedi-Meister gerührt und sich dafür sogar den Segen von George Lucas eingeholt (via Entertainment Weekly). Jahre zuvor hatte Jackson den Star-Wars-Schöpfer breitgeschlagen, als erster Film-Charakter eine lila Lichtschwert-Klinge zu bekommen.

2022 verriet der Schauspieler außerdem, dass er die Mandalorian-Regisseurin Bryce Dallas Howard von einer ganz konkreten Idee zu überzeugen versuchte: Nach der Animationsserie The Clone Wars soll es seiner Meinung nach zu einem Re-Match zwischen Boba Fett und Mace Windu kommen. Den entsprechenden Clip findet ihr hier:

Diese Pläne würde übrigens auch Temuera Morrison gerne umsetzen - sofern The Book of Boba Fett jemals eine zweite Staffel bekommt. (Die Chancen dafür stehen jedoch eher schlecht.)

Natürlich könnten Disney und Lucasfilm Mace Windu auch zurückbringen, ohne ihn wiederzubeleben. So war die Stimme von dem Jedi-Meister zum Beispiel schon im Finale von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers zu hören. Doch ob der Wunsch einer Solo-Serie für Disney Plus von Samuel L. Jackson jemals in Erfüllung geht, muss sich erst mit der Zeit zeigen.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor des Artikels: Sollten Disney und Lucasfilm Mace Windu wirklich wiederbeleben? Bitte nicht! Der Tod hat im Star-Wars-Universum ohnehin schon zu viel an Bedeutung verloren, wenn eigentlich wichtige Momente ständig rückgängig gemacht werden. Maul, Boba Fett, Palpatine, Chewbacca, Rey und Ahsoka Tano zählen natürlich zu den bekanntesten Beispielen, aber das Phänomen betrifft auch weniger prominente Charaktere wie Fennec Shand, Aurra Sing oder neuerdings auch Asajj Ventress.



Im Fall von Mace Windu würde eine Wiederbelebung sogar nachträglich eine der besten Szenen aus Episode 3 - Die Rache der Sith abschwächen: als Anakin Skywalker sich gegen Mace Windu stellt, um Darth Sidious zu retten und so seine Transformation zu Darth Vader entscheidend vorantreibt.



Würde ich gerne mehr von Samuel L. Jackson als Mace Windu sehen? Natürlich! Aber dafür muss einer der wichtigsten Momente von ganz Star Wars nicht rückgängig gemacht werden, es gibt in Star Wars eine Menge Alternativen: Mace Windu könnte als Machtgeist oder Jedi-Holocron oder im Zuge einer Rückblende auftreten.



Ahsoka hat bereits in Staffel 1 gezeigt, wie sich die Rückkehr eines altbekannten Fan-Lieblings hervorragend mit einer Geschichte ergänzen kann, die eigentlich Jahrzehnte später spielt.

Was denkt ihr: Sollte Samuel L. Jackson tatsächlich ins Star-Wars-Universum zurückkehren und dafür vielleicht sogar Mace Windu von den Toten zurückkehren oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Würdet ihr euch über eine Star-Wars-Serie für Samuel L. Jackson freuen und wenn ja, wie sollte die eurer Meinung nach aussehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!