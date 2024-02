Star Wars: Der erste Kinofilm nach Episode 9 steht endlich fest, startet 2026 in den Kinos

Nach drei Staffeln auf Disney Plus schaffen Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu den Sprung auf die große Leinwand. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nach Episode 9 hat der Krieg der Sterne eine lange Kinopause eingelegt. Doch dafür ist jetzt endlich ein Ende in Sicht: 2026 geht es endlich mit neuen Star-Wars-Filmen weiter - und jetzt wissen wir sogar, welcher davon den Anfang macht.

Mando und Baby Yoda auf der großen Leinwand

The Mandalorian & Grogu wird der erste Film, der 2026 nach einer Wartezeit von sieben Jahren in den Kinos startet - das hat Disney-CEO Bob Iger gegenüber The Hollywood Reporter offiziell bestätigt. Ein konkreter Release-Termin ist allerdings nicht bekannt.

Der neue Star-Wars-Film dreht sich dabei (wenig überraschend) um Din Djarin und Grogu. Die Regie übernimmt Jon Favreau (Iron Man, König der Löwen), der bereits gemeinsam mit dem neuen Lucasfilm-CCO Dave Filoni an der vorangegangenen Disney-Plus-Serie arbeitete.

Konkrete Details zu The Mandalorian & Grogu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Es bleibt zum Beispiel offen, welche Stars auftreten, um was sich die Story dreht und ob der Kinofilm die ursprünglich geplante vierte Staffel ersetzt. Diesbezüglich müssen sich Fans noch in Geduld üben.

Nur der Anfang neuer Star-Wars-Filme

Dafür ließ Bob Iger schon mal durchblicken, dass The Mandalorian & Grogu lediglich den Anfang neuer Star-Wars-Filme darstellt - zusätzliche Details sollen in absehbarer Zeit folgen. An welchen im Krieg-der-Sterne-Universum angesiedelten Projekten Disney und Lucasfilm aktuell arbeiten, wissen wir schon jetzt:

Außerdem waren zwischenzeitlich auch neue Star-Wars-Filme von Taika Waititi, Shawn Levy und Rian Johnson im Gespräch. Allerdings dürften diese Projekte noch länger auf sich warten lassen, sofern sie überhaupt noch kommen.

