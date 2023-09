Star Wars: Mit einem winzigen Detail verbeugt sich Ahsoka vor einem toten Fanliebling

Wer darauf gehofft hat, dass Kanan Jarrus in der neuen Ahsoka-Serie direkt adressiert wird, kann sich jetzt über ein winzig kleines Detail freuen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ahsoka belohnt vor allem die Star-Wars-Fans, die Rebels kennen und lieben. Neben der Titelheldin sind schon jetzt ein paar der wichtigsten Figuren aus der Animationsserie zurückgekehrt: Allen voran natürlich Sabine Wren, Hera Syndulla und der Kriegsverbrecher unserer Herzen Chopper.

Natürlich wird dabei eine ganz bestimmte Person schmerzlich vermisst: Der Jedi Kanan Jarrus hatte die Geschehnisse von Star Wars Rebels nicht überlebt und der ein oder andere Zuschauer hat sich vielleicht gefragt, ob und wie er vielleicht doch noch erwähnt wird.

Wer war Kanan Jarrus nochmal?

Immerhin war Kanan Jarrus einer der Hauptfiguren von Rebels, der Ezra Bridgers Ausbildung zum Jedi fortgesetzt und in Staffel 4 sein Leben geopfert hatte, um mit der Crew der Ghost seine Freunde zu retten. Mit Hera Syndulla verband ihn sogar viel mehr als Freundschaft und in Ahsoka spielt ihr gemeinsamer Sohn Jacen eine kleine Rolle.

Der Jedi Kanan Jarrus gehörte zu den wichtigsten Hauptfiguren der Animationsserie Rebels. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

So verbeugt sich Ahsoka vor dem verstorbenen Jedi

In Folge 4 verbeugt sich nun die Ahsoka-Serie endlich vor Kanan Jarrus, aber dafür müsst ihr schon ganz genau hinsehen! Wer blinzelt, verpasst nämlich ein winzig kleines Detail, das den verstorbenen Jedi und Vater von Jacen Syndulla ehrt. Im Cockpit der Ghost lässt sich ein Bild von Kanan erkennen, das Hera auf ihren Abenteuern begleitet.

Auf dem ersten Blick vielleicht nicht unbedingt zu 100 Prozent auszumachen, sind auf dem Foto dann doch die nach hinten gekämmten Haare und der Bart von Kanan zu erkennen, die die den Jedi eindeutig identifizieren:

Kanans Erbe lebt in Jacen weiter: Damit verfestigt sich natürlich der Eindruck, dass Hera sicherstellt, dass Kanan nicht vergessen wird und nach seinem Tod sogar in Jacens Leben eine Rolle spielt. Jacen weiß selbst über die Jedi Bescheid, möchte selbst einer werden und in Folge 4 von Ahsoka wird erneut darauf angespielt, dass Heras und Kanans Sohn für die Macht empfänglich ist.

Ob Jacen Syndulla selbst irgendwann zu einem Jedi wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. Es bleibt allerdings definitiv zu hoffen, dass er nicht in Luke Skywalkers Akademie zu einem ausgebildet wird …

