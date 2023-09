Ahsoka bringt einen legendären Star-Wars-Charakter zurück und Fans sind völlig aus dem Häuschen

Jap, das ist in der Ahsoka-Serie gerade wirklich passiert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Hello Snips - mit diesen Worten hat sich in den letzten Minuten der vierten Ahsoka-Folge angekündigt, der Moment angekündigt, auf den Fans seit 15 Jahren warten: Anakin Skywalker (Hayden Christensen) trifft in einer Star-Wars-Realverfilmung endlich auf seine Schülerin Ahsoka Tano (Rosario Dawson).

Warum dieser Moment für Star Wars so wichtig ist

In der Krieg-der-Sterne-Community löst das natürlich eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle aus. Denn Ahsoka war natürlich kein Teil der ursprünglichen Star-Wars-Prequels, Anakins Padawan wurde erst im Animationsfilm The Clone Wars im neuen Kanon etabliert.

Anfangs noch ziemlich verhasst, mauserte sich Ahsoka über die gleichnamige Animationsserie zu einem wahren Fanliebling. Und nach ihrem Live-Action-Debüt in The Mandalorian kommt es im Zuge der Ahsoka-Serie endlich zu dem lang ersehnten Wiedersehen.

Warum und wie das überhaupt passieren kann? Während der Geschehnisse von Ahsoka ist Anakin Skywalker in der Zeit zwischen Episode 6 und 7 natürlich längst tot. Doch nach ihrer Niederlage gegen Baylan Skoll (Ray Stevenson) findet sich Ahsoka in der sogenannten Welt zwischen den Welten wieder.

Anakin Skywalker ist zurück und bei seinem Auftritt in der Ahsoka-Serie spricht er seine Schülerin mit ihrem Spitznamen an: Snips. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Dabei handelt es sich um eine von Raum und Zeit losgelöste Ebene, in die es Ahsoka bereits während Rebels verschlagen hatte: Hier rettete Ezra Bridger die Ex-Jedi vor dem sicheren Tod durch Darth Vader. Warum dort Ahsoka nun auf Anakin Skywalker trifft hat eine einfache Erklärung: Sie ist auf die Hilfe ihres ehemaligen Meisters angewiesen.

Wie es schon Obi-Wan Kenobi und Yoda stets bei Luke Skywalker getan haben, greift nun Anakin nach seinem eigenen Tod Ahsoka unter die Arme. Denn gerade läuft es für die Ex-Jedi alles andere als gut: Um die Rückkehr von Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) zu verhindern, ist sie sogar dazu bereit, Ezra Bridger zu opfern.

Das treibt einen Keil zwischen Ahsoka und Sabine (Natasha Liu Bordizzu), was in ihrer Niederlage gegen Baylan und der Tatsache gipfelt, dass sich ihre eigene Padawan zumindest zwischenzeitlich auf die Seite ihrer Gegner stellt. Dass Anakin nun Ahsoka unter die Arme greift, kommt also wie gerufen.

So reagieren Fans auf die Rückkehr von Anakin

In Ahsoka kehrt also Anakin Skywalker zurück und zwar so, wie wir ihn aus Episode 3 - Die Rache der Sith kennen. Nach der Kenobi-Serie erneut von Hayden Christensen dargestellt, wird der Schauspieler um circa 20 Jahre verjüngt, was zugegebenermaßen nicht hundertprozentig überzeugend aussieht.

Das Wiedersehen haut trotzdem zahlreiche Star-Wars-Fans vom Hocker, die jetzt voller Vorfreude der nächsten und mittlerweile fünften Folge entgegenblicken. Spannend wird natürlich, wie das Wiedersehen zwischen Ahsoka und Anakin verläuft. Für Diskussionen sorgt schon mal, dass Anakin sein rotes Lichtschwert zu tragen scheint und sich leise Klänge von Darth Vaders Theme vernehmen lassen.

Wir haben ein paar der aussagekräftigsten Reaktionen für euch gesammelt:

Übrigens: Was sonst bei Ahsoka passiert und wie die neueste Serie sich teilweise massiv auf das gesamte Star-Wars-Universum auswirkt, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr von der neuesten Folge der Ahsoka-Serie? Freut ihr euch auf das Wiedersehen zwischen Anakin Skywalker und seiner Padawan und welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommende Folge? Wie gut gefällt euch die neueste Star-Wars-Serie insgesamt bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!