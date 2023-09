Ahsoka lüftet endlich das Geheimnis eines mysteriösen Schurken und verknüpft sich so mit einem Videospiel

Ihr fragt euch, wer genau Marrok eigentlich ist? Die Ahsoka-Serie hat in der vierten Episode eine Antwort geliefert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wochenlang haben Star-Wars-Fans hartnäckig darüber spekuliert, wer unter der Maske des mysteriösen Inquisitors Marrok in der Ahsoka-Serie steckt. Jetzt liefert Folge 4 endlich eine … interessante Antwort auf diese Frage und nein, bei dem Schurken handelt es sich nicht insgeheim um Ezra Bridger oder sogar Galen Starkiller Marek.

Stattdessen lässt sich Marroks Identität mit dem Videospiel Jedi: Fallen Order von Respawn Entertainment verknüpfen. Doch fangen wir ganz von vorne an.

Spoiler-Warnung: Was Ahsoka jetzt über Marrok enthüllt

Oh, schon tot? Nachdem Marrok erstmals mit der Ahsoka-Serie die Bühne des Star-Wars-Universums betrat, wird ihm in Folge 4 bereits ein jähes Ende beschert. Der Anhänger von Lady Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) stellt sich in der neuesten Episode nämlich in einem Duell der Titelheldin - und das geht genauso aus, wie man es erwarten würde.

Ahsoka lockt Marrok während ihres Zweikampfs in die Offensive und nutzt das schamlos aus, um ihm mit ihrem Lichtschwert einen tödlichen Treffer quer über den Torso zu bescheren. Was dann passiert, dürfte jeden Zuschauer definitiv überrascht haben: Marrok stößt einen letzten Todesschrei aus, während seine Wunde grün glüht, Rauch ausstößt und er mit einem Knall komplett von der Bildfläche verschwindet.

Was zur Hölle ist da genau passiert? Tatsächlich lässt sich die Frage ziemlich leicht beantworten, wenn wir uns das Videospiel Jedi: Fallen Order anschauen. Darin verschlägt es den Helden Cal Kestis (Cameron Monaghan) zwischenzeitlich auf den Planeten Dathomir, wo die dunkle Seite der Macht vorherrscht.

Auf Dathomir bedienen sich die sogenannten Nachtschwestern einer Art Hexerei beziehungsweise Magie, die wir vorher so nicht im neuen Star-Wars-Universum gesehen hatten. Auf diese Art belebt Merrin (Tina Ivlev) ihre verstorbenen Nachtbrüder wieder, um so Cal das Leben schwer zu machen. Besiegen wir die Brüde im Spiel, verschwinden die ebenfalls in einer Wolke aus grünem Rauch.

Wer Jedi: Fallen Order gespielt hat, durfte sich bereits mit untoten Nachtbrüdern duellieren.

Ein Nachtbruder - wie auch Darth Maul einer war

Falls es euch bisher entgangen ist: Lady Morgan Elsbeth ist ebenfalls eine Nachtschwester. Und damit liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei Marrok um einen toten Nachtbruder handelt, der von der Ahsoka-Schurkin wieder auf die Beine gestellt wurde.

Marrok war also doch kein super-wichtiger Star-Wars-Charakter, sondern schlichtweg Kanonen- beziehungsweise Lichtschwertfutter, um Ahsoka selbst zumindest kurzzeitig aufzuhalten. Baylan Skoll (Ray Stevenson) und Shin Hati (Ivanna Shakno) haben in der neuen Serie offenbar noch einen Zweck zu erfüllen.

Lady Morgan Elsbeth ist wie auch Merrin eine Nachtschwester und nutzt offenbar ihre Magie, um Ahsoka und Sabine Wren einen Widersacher in den Weg zu stellen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nur Nachtbruder, oder auch Jedi? Spannend ist natürlich, ob Marrok von Morgan Elsbeth in die imperiale Rüstung gestopft würde oder schon immer ein Inquisitor war. Denn das würde implizieren, dass er vielleicht gar kein gefallener Jedi gewesen ist. Ob und wann wir mehr darüber erfahren, bleibt aber aktuell noch offen.

