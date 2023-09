Ja, Ahsoka verändert schon wieder Star-Wars-Geschichte - mit nur einer Dialogzeile

Dave Filoni kann es nicht lassen, mit jeder neuen Folge von Ahsoka an der etablierten Star-Wars-Lore herumzudoktern. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ashoka ist eigentlich erst vor Kurzem bei Disney Plus gestartet und es sind auch erst drei Folgen der Star-Wars-Serie bei Disney Plus verfügbar. Trotzdem hat das Solo-Abenteuer von Rosario Dawson stark am etablierten Kanon gerüttelt - und das bereits ein paar Mal.

Nachdem Ahsoka also mit einer 46 Jahre alten Tradition gebrochen und auch unser Verständnis der Macht über den Haufen geworfen hat, geht es jetzt etablierter Lore der Jedi und Mandalorianer an den Kragen.

Seid ab dieser Stelle natürlich vor leichten Story-Spoilern zu den bisher verfügbaren Episoden von Ahsoka gewarnt!

Jedi, Mandalorianer - oder beides?

Worum genau es geht? In Ahsoka setzt die Titelheldin die Ausbildung ihrer Padawan Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) fort. Einer mandalorianischen Kriegerin, die zuvor nicht gerade durch ihre Macht-Affinität aufgefallen ist.

Und genau genommen handelt es sich dabei um ein ziemlich großes Ding. Denn zuvor gab es eigentlich nur eine Person in der Geschichte von Star Wars, die gleichzeitig als Mandalorianer UND Jedi unterwegs war: Tarre Vizsla, der Jahrtausende vor der Skywalker-Trilogie lebte und so etwas wie Frieden zwischen den beiden eigentlich verfeindeten Gruppierungen stiftete.

Da sich Jedi und Mandalorianer regelmäßig bekriegten, nimmt die Legende von Tarre Vizsla eine entsprechend große Rolle in der Geschichte des Star-Wars-Universums ein. Sein Lichtschwert - das sogenannte Darksaber - galt so bis zu seiner Zerstörung in Staffel 3 von The Mandalorian für viele als Herrschaftssymbol über Mandalore.

Und natürlich überschlugen sich mit The Mandalorian die Theorien und Spekulationen der Fans, dass Din Djarins (Pedro Pascal) Findelkind Grogu nach Jahrtausenden der nächste und damit zweite Mandalorianer/Jedi-Hybrid der Star-Wars-Geschichte werden könnte.

Übrigens spielt in The Mandalorian einer der Nachkommen von Tarre Vizsla eine prominente Rolle: Paz Vizsla, der Din Djarin das Darksaber nur zu gerne abgeluchst hätte. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie viele Jedi-Mandalorianer gibt es denn nun?

Doch Ahsoka nimmt dem jetzt ein klein wenig Wind aus den Segeln. Denn im Gespräch zwischen Ahsoka, Sabine und Huyang (David Tennant) stellt sich jetzt heraus, dass Tarre Vizsla (zumindest im neuen Kanon) nicht der einzige Mandalorianer-Jedi war. Ihm zufolge gab es schlichtweg einige .

Leider vertieft Ahsoka diese neue Info überhaupt nicht, welche das Star-Wars-Universums durchaus massiv verändert. Denn damit ist Grogu nicht mehr ganz so besonders, wie Fans von The Mandalorian vielleicht ursprünglich gedacht haben.

