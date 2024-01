Star Wars macht den tragischen Off-Screen-Tod einer Schurkin nach 9 Jahren rückgängig

»Somehow Asajj Ventress returned.« Eigentlich ist die Clone-Wars-Schurkin im offiziellen Star-Wars-Kanon längst gestorben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Animationsserie The Bad Batch steuert auf ihr großes Finale zu: Am 21. Februar 2024 startet die dritte und damit letzte Staffel bei Disney Plus. Der erste Trailer kommt jetzt mit einer großen Überraschung daher: Die (ehemalige) Schurkin Asajj Ventress lebt!

Und das, obwohl sie im offiziellen Sternenkrieg-Kanon eigentlich längst gestorben ist. Ihr Off-Screen-Tod ereignete sich im mittlerweile neun Jahre alten Buch Dark Disciple von Christie Golden. Fangen wir dafür ganz von vorne an.

Leben und Tod von Asajj Ventress im Star-Wars-Kanon

Ventress war ursprünglich eine Jedi-Padawan, die jedoch von der Dunklen Seite der Macht verführt wurde und während der Klonkriege eine Schülerin Count Dookus wurde. Im Zuge der TV-Serie The Clone Wars kreuzte sie damit häufig die Lichtschwerter mit Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano.

Letztendlich sollte Dooku aber Ventress betrügen, weswegen Ventress den Sith abschwor, zu ihren Wurzeln als Nachtschwester zurückkehrte und sich dann als Kopfgeldjägerin verdingte. Später kreuzten sich ihre Wege mit dem Jedi-Meister Quinlan Vos und sie verliebten sich ineinander.

Letztendlich opferte sich Ventress, um Quinlan zu retten, nachdem der Jedi (zumindest zwischenzeitlich) ebenfalls von Dooku auf die Dunkle Seite der Macht gezogen wurde. Obi-Wan brachte die Leiche von Ventress auf ihren Heimatplaneten Dathomir, um sie dort zu bestatten.

Der offizielle Trailer zu The Bad Batch: Staffel 3 zeigt aber nun, dass Ventress doch noch eine Rolle im Star-Wars-Universum zu spielen hat. Werft am besten selbst einen Blick hinein:

2:01 The Bad Batch enthüllt den Trailer und Release zur dritten und letzten Staffel mit einem Knall

Bricht The Bad Batch damit Star-Wars-Kanon?

Damit stellt sich natürlich die Frage, ob Asajj Ventress wirklich von den Toten zurückkehrt oder ob etwas anders dahintersteckt. Theoretisch müsste die ehemalige Schülerin Count Dookus ja in einer Rückblende auftreten, denn The Bad Batch spielt zwischen Episode 3 und Episode 4 und damit lange nach dem kanonischen Tod von Ventress.

Wenn wir aber ehrlich sind, wäre es nicht das erste Mal, dass im Star-Wars-Universum tote Charaktere eine zweite (oder dritte) Chance bekommen. So zum Beispiel Boba Fett, Darth Maul oder Imperator Palpatine - nur um drei der prominentesten Kandidaten zu nennen.

Außerdem bewiesen die Nachtschwestern von Dathomir bereits in Star Wars Jedi: Fallen Order oder Staffel 1 von Ahsoka, dass sie in der Lage sind, Tote zu neuem Leben zu erwecken. Mehr werden wir aber spätestens zum Release von The Bad Batch: Staffel 3 am 21. Februar 2024 erfahren.

Fest steht zumindest schon einmal: Der ausführende Produzent von The Bad Batch Brad Rau versicherte auf starwars.com, dass sich die Geschehnisse in den finalen Folgen der Serie definitiv mit dem Roman Dark Disciple ergänzen sollen. Im alten Kanon (heute bekannt als Star Wars Legends) hatte Ventress bereits ihren Tod vorgetäuscht, um irgendwo in den Weiten der Galaxis zu verschwinden.

Habt ihr die bislang erschienenen Folgen von The Bad Batch bereits gesehen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die dritte und letzte Staffel der Animationsserie? Was haltet ihr davon, dass Asajj Ventress möglicherweise von den Toten zurückkehrt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!