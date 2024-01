Star Wars: Mit ihrer Rückkehr als Rey verdient Daisy Ridley angeblich bis zu 100-mal so viel wie bei Episode 7

Daisy Ridley hat mit Star Wars nach der Sequel-Trilogie nicht abgeschlossen. Aktuell befindet sich ein neuer Kinofilm mit Rey von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy in Entwicklung. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star Wars: Episode 9 wird mit einem neuen Film quasi fortgesetzt. Denn für ein neues Leinwandabenteuer kehrt Daisy Ridley in ihrer Rolle als Rey Skywalker zurück. Und das lässt sich Disney offenbar ordentlich was kosten.

Wie viel verdient Daisy Ridley mit ihrem Rey-Film?

Laut dem etablierten Branchen-Insider Jeff Sneider beläuft sich Ridleys Gage für ihren neuen Star-Wars-Film auf stolze 12.5 Millionen US-Dollar. Beachtet dabei jedoch, dass diese Info nicht aus offizieller Quelle kommt!

Sneider zufolge handelt es sich dabei allemal um eine beeindruckende Summe , die nicht Ridleys regulärer Quote entspricht. Eine Gage in dieser Höhe soll aber nötig gewesen sein, um Daisy Ridley zu der Rückkehr in der Rolle als Rey zu bewegen.

Zum Vergleich: Sollte Ridley tatsächlich 12,5 Millionen US-Dollar bezahlt bekommen, würde das ihre Gage bei Episode 7 - Das Erwachen der Macht potenziell verhundertfachen. Für ihr Debüt im Krieg-der-Sterne-Universum bekam die damalige Schauspiel-Newcomerin gerade einmal eine Summe zwischen 100.000 bis 300.000 US-Dollar bezahlt – wie Variety berichtet.

Für alle drei Teile der Sequel-Trilogie (also die Episoden 7, 8 und 9) soll Daisy Ridley dann laut The Sun auf eine finale Summe von knapp 12 Millionen US-Dollar gekommen sein - und damit fast genauso viel, wie sie angeblich jetzt für einen einzelnen Film bezahlt bekommt.

1:30 Star Wars: Der erste Trailer zu Episode 7 aus dem Jahr 2014

Wann geht es mit welchem Star-Wars-Film weiter?

Wann genau der Rey-Film von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) in den Kinos startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bekannt. Doch auch hier will Jeff Sneider Licht ins Dunkel bringen. Ihm zufolge sieht der Release-Plan für kommende Star-Wars-Filme wie folgt aus:

The Mandalorian & Grogu möglicherweise schon 2025

Daisy Ridleys Star-Wars-Film zu Weihnachten 2026

James Mangolds Dawn of the Jedi im Jahr 2027

Dave Filonis großes New-Republic/Heir-to-the-Empire-Projekt 2028

Beachtet dabei natürlich, dass diese Daten nicht aus offizieller Quelle stammen! Mehr dazu, was aktuell im Krieg-der-Sterne-Universum passiert und was ihr zu den geplanten Filmen und TV-Serien wissen solltet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Rückkehr von Daisy Ridley als Rey und insgesamt an die neuen Star-Wars-Filme, die in den kommenden Jahren aufschlagen?