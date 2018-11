Richtigstellung: Zuvor hatten wir fälschlicherweise behauptet, dass Star Wars: Battlefront 2 neu in EAs Aboservice Origin Access Premier verfügbar ist. Tatsächlich ist es bereits seit August dieses Jahres Teil des »Vault«. Wir bitten um Entschuldigung für diesen Fehler.

Das neue Addon für Star Wars: Battlefront 2, das euch auf das Schlachtfeld Geonosis führt und den neuen Helden Obi-Wan Kenobi integriert, ist ab sofort verfügbar. Auf der neuen Map Geonosis könnt ihr die erste Schlacht der Klonkriege im Modus »Galaktischer Angriff« nachspielen.

Im Kampf zwischen der Droidenarmee der Separatisten und den Klonkriegern der Galaktischen Republik stehen auch drei neue Fahrzeuge zur Verfügung: Ein riesiger AT-TE-Kampfläufer sowie die beiden Speeder STAP und BARC.

So funktioniert Galaktischer Angriff auf Geonosis

Geonosis ist ein Wüstenplanet im Geonosis-System, nahe Luke Skywalkers Heimatsystem Tatoo. Geonosis war der Schauplatz des Beginns der Klonkriege im Film Star Wars: Episode 2. Und eben diesen Kriegsbeginn spielt ihr nach, konkret den Kampf zwischen der Droidenarmee der zu den Separatisten gehörenden Geonosianer und den Klonkriegern der Galaktischen Republik.

Die Galaktische Republik hat auf der Geonosis-Map zunächst die Aufgabe, in einer Schlucht zwei Einsatzziele zu erobern und daraufhin Verstärkung anzufordern. Die Separatisten versuchen, dies zu verhindern. Scheitern die Droiden-Krieger, beginnt Phase zwei. Nun findet der Kampf in offenem Gelände statt.

Die Klonkrieger bringen nun zwei der neuen AT-TE-Läufer aufs Schlachtfeld und versuchen, zwei Hardcell-Transporter der Separatisten-Armee zu zerstören. Schaffen die Klonkrieger dies, tritt die dritte Phase in Kraft. In einem schweren Sandsturm bricht nun das letzte Gefecht an.

Die mehrphasigen Schlachten waren schon auf vorangegangen Maps des Modus Galaktischer Angriff vorhanden. Ein ganz änhliches Spielprinzip kommt mit dem Modus Grand Operations auch bei Battlefield 5 vor.

