Star Wars Battlefront 2 erhält dieses Jahr eine ganze Reihe an Updates. Die Roadmap für die Inhalte 2018 steht bereits und das erste Content-Update ist nun verfügbar. Es ist kostenlos und bringt einen neuen Modus namens Helden-Sternenjäger. Dabei treten Spieler in PvP-Gefechten in Heldenschiffen gegeneinander an.

Zwei Teams zu je vier Helden geben sich in Heldenschiffen Saures. Sobald ein Spieler das Zeitliche segnet, spawnt er als Standard-Fighter, Intercepor oder Bomber wieder. Die Standardschiffe verfügen über eine unbegrenzte Zahl an Leben. Eine Partie geht über fünf Runden, von denen es drei zum Sieg benötigt. Ein Team gewinnt dann eine Runde, wenn es alle gegnerischen Heldenschiffe zerstört.

Abschaltbare Lichtschwerter und Ewok-Jagd

Der neue Modus soll nicht nur Spaß bringen, sondern auch eine Möglichkeit Heldenschiffe schnell aufzuleveln. Abseits davon, hat das Update noch eine Reihe weiterer Highlights zu bieten. Darunter fallen an- und abschaltbare Lichtschwerter und die Tatsache, dass das Blockieren von Blastern mit dem Lichtschwert nun die Ausdauer verringert.

Zusätzlich kommt die Ewok-Jagd zurück und Jetpack Cargo ist nun für den Tempel auf Yavin IV verfügbar. Ferner erhalten so ziemlich alle Helden und Schiffe eine Überarbeitung und Balance-Optimierungen. Die kompetten Patch-Notes auf englisch findet ihr im offiziellen Forum von Star Wars Battlefront 2.

