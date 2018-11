Star Wars: Battlefront 2 - Obi-Wan Kenobi wird nächster spielbarer Held

Nach General Grievous wird am 28. November Obi-Wan Kenobi mit dem Geonosis-Update in Star Wars: Battlefront 2 spielbar sein. Auf der offiziellen Webseite hat Dice den legendären Charakter genauer vorgestellt.

Wie unschwer zu erkennen ist, hat man sich beim Design an Episode 3: Die Rache der Sith orientiert und damit eine Nachbildung von Ewan McGregor Inkarnation des Jedi-Meisters geschaffen. Sein Kampfstil orientiert sich ebenfalls an seiner filmischen Vorlage und ist vor allem auf die Defensive ausgelegt.

Von Feuerwaffen hält Obi-Wan bekannterweise nicht viel und verteidigt sich stattdessen mit seinem Lichtschwert. Kein anderer Jedi soll in Battlefront 2 so effektiv feindlichen Beschuss abblocken können. Er kann aber auch angreifen und nutzt dazu seine Sprint-Fähigkeit, die es ihm erlaubt, in kurzer Zeit eine größere Distanz zurückzulegen und dabei Feinde in seinem Weg zu verletzen.

Obi-Wan greift Feinde per Mind Trick an

Alternativ besitzt Obi-Wan eine ähnliche Schub-Machtfähigkeit wie sein ehemaliger Schützling Luke Skywalker. Im Gegensatz zu Luke ist sein Schub jedoch fokussierter und erreicht eine größere Reichweite.

Neben dem Körper kann der Jedi aber auch das Gemüt seines Feindes angreifen. Mithilfe der Macht deaktiviert er sämtliche Fähigkeiten eines ausgewählten Zieles für kurze Zeit und macht sie so verwundbarer. Besonders mächtig bei feindlichen Helden, die eigentlich selbst gerade die Macht einsetzen wollten.

Natürlich wird es auch verschiedene Skins für Obi-Wan geben. Neben einer Version mit und ohne braune Robe gehört dazu auch eine Rüstung, die an die Zeiten erinnern, als er eine Einheit während der Klonkriege befehligte.