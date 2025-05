Nach dem Andor-Finale steht jetzt ein acht Jahre alter Star-Wars-Shooter plötzlich wieder hoch im Kurs

Man munkelt, dass der Autor dieses Artikels während des Schreibprozesses selbst Battlefront 2 gekauft hat. Bildquelle: Disney/Lucasfilm (rechts).

Seit einigen Tagen ist das Finale der besten Star-Wars-Serie draußen, und die Fans scheinen Hunger auf mehr zu haben. Denn plötzlich verdreifacht der inzwischen acht Jahre alte Shooter Star Wars Battlefront 2 seine Spielerzahlen auf Steam und kommt damit sogar in die Nähe des eigenen Rekords.

Star Wars überall

Unser Redakteur Vali ist mehr als zufrieden mit dem Serienende von Andor. Doch nachdem er sich einen Monat lang jede Woche auf neue Episoden freuen konnte, bleibt nun ein Loch zurück, das irgendwie gestopft werden muss. Zahlreiche Star-Wars-Fans haben dafür eine Lösung gefunden und spielen jetzt Battlefront 2.

Am 18. Mai 2025 konnte der Shooter auf Steam 7.816 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig verzeichnen.

Das ist der höchste Spielerstand seit Januar 2021, als das Allzeithoch von 10.480 Personen erreicht wurde. Normalerweise schwanken die Zahlen zwischen 2.000 und 3.000 Nutzerinnen und Nutzern gleichzeitig. Der Anstieg ist also durchaus beachtlich.

Weitere Gründe für das Comeback: Neben Andor spielt vermutlich aber auch eine Rabattaktion eine Rolle. Anfang Mai 2025 konnte der Shooter nämlich für 8 statt 40 Euro abgestaubt werden.

In der Vergangenheit gab es jedoch schon einige Aktionen, bei denen ihr nur 4 Euro auf den Tisch legen musstet und selbst da stiegen die Spielerzahlen bis maximal 5.000 Personen gleichzeitig, meistens eher 3.500 bis 4.000. Der Sale allein reicht daher nicht als Begründung.

Auch auf der Xbox war der Siegeszug von Battlefront 2 spürbar. Hier landete das Spiel zeitweise auf Platz 22 der Charts und überholte damit sogar den Shooter-Dauerbrenner Destiny 2.

Bei anderen Star-Wars-Spielen wie Jedi: Fallen Order oder Jedi: Survivor sind im selben Zeitraum ebenfalls steigende Spielerzahlen zu verzeichnen. Letzteres erreicht auf Steam zeitweise ebenfalls beachtliche 7.608 Personen gleichzeitig.

Warum ausgerechnet Battlefront 2? Der Shooter von 2017 konnte in den vergangenen Jahren einige der anfänglichen Kontroversen aus dem Weg räumen und ist der einzige nennenswert aktuelle Multiplayer-Shooter im Star-Wars-Universum. Alle anderen Spiele bedienen sich entweder anderen Genres oder sind vor allem zum Alleinspielen konzipiert.

Auch auf Disney Plus gibt es einen Hype: Am stärksten zu spüren sind die Nachwirkungen vom Andor-Finale wohl aber auf Disney Plus. Dort sind gleich drei Filme in den Top 10 der Charts gelandet, das Sequel Rogue One sogar auf dem ersten Platz. Weitere Infos dazu findet ihr in der folgenden Linkbox.

Was ist Star Wars Battlefront 2?

Star Wars Battlefront 2 ist ein Shooter des Battlefield-Studios DICE und darf nicht mit dem gleichnamigen Spiel von 2005 verwechselt werden, auch wenn das Spielprinzip ähnlich ist. Als einfache Soldaten oder mächtige Helden und Schurken wie Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi oder Boba Fett nehmt ihr an gigantischen Schlachten teil und kämpft in unterschiedlichen, klassischen Spielmodi um den Sieg.

Im Gegensatz zum Reboot von 2015 bietet Battlefront 2 auch eine vier bis sechs Stunden lange Kampagne, die sich mit dem Übergang von Episode 6 zu Episode 7 beschäftigt. Zum Release wurde das Spiel besonders für einige kontroverse Mechaniken wie Lootboxen kritisiert. Die wurden inzwischen jedoch entfernt. Unser Fazit lest ihr in der Box oben.