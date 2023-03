Star Wars: Das beste Spiel der letzten 10 Jahre ist nur noch für ein paar Stunden lächerlich günstig

Im Epic Store gibt es Fallen Order sehr günstig - aber ihr müsst schnell sein

Springt besser in euren Podrenner und düst rüber in den Epic Store, wenn ihr eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten so kostengünstig wie noch nie abstauben wollt. Dort könnt ihr aktuell Star Wars Jedi: Fallen Order für gerade einmal 4 Euro einsacken.

Wenn ihr diese Zeilen lest, müsst ihr aber wirklich schnell sein. Das Angebot gilt nämlich nur noch für wenige Stunden. Schon um 17 Uhr am heutigen Tage (dem 16. März 2023), läuft das Angebot aus.

Ihr könnt übrigens immer auch selbst überprüfen, ob sich ein Sale im Angebot gerade lohnt und ob das Spiel schonmal günstiger war. Unser Guide zeigt die Tricks:

Fallen Order lohnt sich jetzt besonders

Star Wars Jedi: Fallen Order gehört zu den besten Star-Wars-Spielen, die jemals veröffentlicht wurden. Tatsächlich ist es sogar das mit Abstand beste Spiel in der weit entfernten Galaxie, seit mindestens 10 Jahren. Im Test sackte es immerhin eine hervorragende Wertung von 88 Punkten ein.

Damit rangiert es ganz oben in der Liste der besten Star-War-Spiele - zumindest wenn man ganz schnöde nach Test-Wertung geht. Besser wurde von uns tatsächlich nur das Ausnahme-Rollenspiel Knights of the Old Republic bewertet. Das einzige Star-War-Spiel, das bisher die magische 90 knacken konnte. Doch Fallen Order reiht sich nicht weit dahinter ein.

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Und das absolut verdient. Immerhin setzte das Action-Spiel Lichtschwert-Kämpfe mit einer Präzision um, wie man es bis zu diesem Zeitpunkt selten gesehen hat. Im Kombination mit einer spannenden Geschichte rund um den flüchtigen Padawan Cal Kestis und tollen Levelbereichen lohnt es sich selbst dann, wenn ihr mit Star Wars gar nicht so viel anfangen könnt.

Das Angebot könnte sich auch dann für euch lohnen, wenn ihr kurz vor dem Release des Nachfolgers Jedi: Survivor am 28. April 2023 nachholen wollt, wie eigentlich alles begonnen hat.