Star Wars - Boba-Fett-Film wurde endgültig gestrichen, sagt Lucasfilm-Chefin

Nun steht es offiziell fest: Der schon seit Jahren geplante Kinofilm über den bekannten Kopfgeldjäger Boba Fett aus dem Star-Wars-Universum kommt doch nicht. Ursprünglich war Josh Trank für die Regie vorgesehen. Zuletzt sollte Logan-Regisseur James Mangold den Solofilm als neuen Anthology-Film nach Rogue One und Solo drehen, doch daraus wird nun nichts.

Die Produktion wurde zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Stattdessen setzt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy auf die neue und erste Realserie The Mandalorian von Jon Favreau (Iron Man), bestätigte sie gegenüber dem Journalisten Erick Weber im Interview. Inzwischen wurde ihre Aussage vom US-Brachenmagazin Deadline bestätigt.

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars