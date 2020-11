Boba Fett soll seine eigene TV-Serie im Star-Wars-Universum bekommen. Und womöglich startet die sogar noch vor Staffel 3 von The Mandalorian, die sich schon seit einer Weile in der Vorproduktion befindet. Das möchte zumindest Deadline in Erfahrung gebracht haben.

Kommt tatsächlich eine Boba-Fett-Serie? Dass der berüchtigte Kopfgeldjäger der klassischen Star-Wars-Trilogie im Mittelpunkt seines eigenen Projekts steht, wurde von Disney nicht offiziell bestätigt. Genießt diese Meldung also vorerst mit Vorsicht.

Allerdings gehört Deadline zu den verlässlichsten Quellen der Film- und TV-Branche, deren Meldungen für gewöhnlich des Öfteren ins Schwarze treffen. Dass eine Serie für Disney+ um Boba Fett entwickelt wird, wäre aber auch aus einer Reihe anderen Gründe vorstellbar.

49 0 Mehr zum Thema The Mandalorian: Alle Infos zur Rückkehr des altbekannten Star-Wars-Charakters

Was für eine Boba-Fett-Serie spricht

Woher kommt das Gerücht um eine Boba-Fett-Serie? Aus dem Bericht von Deadline geht hervor, dass man ursprünglich von einem Drehbeginn der dritten Season von The Mandalorian ausgegangen ist. Jetzt möchte das Online-Magazin aber erfahren haben, dass es sich dabei um den Dreh einer Miniserie um Boba Fett handelt.

Damit könnte eine potentielle Miniserie für den Kopfgeldjäger in mandalorianischer Rüstung auf Disney+ starten, noch bevor Staffel 3 von The Mandalorian anläuft.

33 1 Mehr zum Thema The Mandalorian: Staffel 3 kommt vielleicht früher als erwartet

Lucasfilm plant schon lange ein Boba-Fett-Projekt: Ursprünglich sollte Josh Trank (Fantastic Four) einen Kinofilm um den Sohn von Jango Fett entwickeln. Das Projekt platzte jedoch, danach wurde James Mangold (Logan) damit beauftragt. Allerdings kam der Boba-Film nie zustande, stattdessen konzentrierte sich Disney voll und ganz auf The Mandalorian.

Disney und Lucasfilm sehen also schon lange Potential für einen großen Auftritt des Fan-Lieblings aus Eine neue Hoffnung, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Dass man ihm jetzt im Fahrwasser von The Mandalorian ein richtiges Comeback spendiert, wäre also nicht undenkbar.

Derselbe Werdegang wie bei Obi-Wan Kenobi: Die Parallelen zur Entstehungsgeschichte der Kenobi-Serie mit Ewan McGregor sind offensichtlich. Anakin Skywalkers ehemaliger Jedi-Meister sollte ursprünglich ebenfalls einen eigenen Kinofilm spendiert bekommen. Jetzt kehrt Kenobi aber ebenfalls im Zuge einer TV-Serie zurück.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Und dann wäre da ja noch der ausschlaggebende Faktor, dass Temuera Morrison als Boba Fett in Kapitel 9: Der Marshall von The Mandalorian auftrat. Damit könnte Disney den Darsteller von Jango Fett aus Episode 2 - Angriff der Klonkrieger für seine große Rückkehr im Zuge einer persönlichen TV-Serie vorbereitet haben.



Alle Infos zu Boba Fetts Rückkehr in Staffel 2 von The Mandalorian haben wir bereits für euch in einem anderen Artikel gesammelt.

Boba Fett muss sich von The Mandalorian abheben