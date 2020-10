The Mandalorian: Staffel 3 kommt vielleicht früher als erwartet

Während Staffel 2 von The Mandalorian am 30. Oktober 2020 auf Disney Plus startet, gönnt sich Showrunner Jon Favreau keine Pause: Der Regisseur von Filmen wie Iron Man oder Der König der Löwen verrät, dass die Dreharbeiten von Staffel 3 noch dieses Jahr starten sollen.

The Mandalorian: Kommt Staffel 3 schon Ende 2021?

Das bedeutet konkret, dass die dritte Season der Star-Wars-Serie früher starten könnte, als man möglicherweise angenommen hätte: Sollten die Dreharbeiten bin im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden, wäre ein Release von Staffel 3 Ende 2021 durchaus wahrscheinlich - eben nicht unähnlich zum Produktionsablauf von Staffel 2 von The Mandalorian.

Exakte Daten zum Drehplan oder einem angepeilten Release-Zeitraum nannte Jon Favreau gegenüber Variety jedoch nicht. Er verriet, dass man noch »vor Ende des Jahres« beginnen möchte, sobald Hauptdarsteller Pedro Pascal aus Europa zurückgekehrt ist: Aktuell dreht der Schauspieler von Din Djarin in Kroatien gemeinsam mit Nicolas Cage die Action-Komödie The Unbearable Weight of Massive Talent.

Corona sollte Staffel 3 nicht gefährden

Es bleibt nur zu hoffen, dass Corona diesen Plänen keinen Strich durch die Rechnung macht: Staffel 2 konnte noch abgedreht werden, bevor die Pandemie zu große Wellen schlug und damit zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen auf Eis legte. Die Verantwortlichen hinter der Postproduktion passten sich aber schnell an die neuen Umstände an und finalisierten ihre Arbeiten größtenteils von Zuhause.

Außerdem profitiert die Star-Wars-Serie von einem ganz anderen Umstand: Favreau beschreibt, dass sich meistens verhältnismäßig wenige Personen am Set aufhalten und die allesamt Masken tragen - sei es aus gesundheitlichen Gründen, oder weil die schlichtweg zum Kostüm gehören. Pedro Pascal selbst trägt ja beispielsweise in fast jeder Szene einen Helm.

Entsprechend optimistisch ist Favreau, dass dem Dreh von Staffel 3 von The Mandalorian nicht allzu viel im Weg steht. Die Produktion der Episoden nach der zweiten Season wurde immerhin schon im April 2020 begonnen. Damit dürfte die Prognose für einen Release Ende 2021 nicht zu gewagt ausfallen.

Was es sonst noch zu The Mandalorian zu wissen gibt

Staffel 2 von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+. Alle Infos zu den kommenden Episoden findet ihr hier. Dabei handelt es sich nicht um die einzige Star-Wars-Serie, die sich für den Streaming-Dienst in Entwicklung befindet: Eine Übersicht zu Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor oder dem Prequel zu Rogue One mit Diego Luna haben wir bereits für euch aufgestellt.

The Mandalorian könnte übrigens auch irgendwann als Film über die große Leinwand flimmern: Auf diese Möglichkeit ging Disneys Alan Horn bereits Ende 2019 ein - jetzt verrät Jon Favreau, dass er gegenüber allen möglichen Eventualitäten durchaus offen wäre. Allerdings möchte er diesbezüglich erstmal nichts überstürzen,