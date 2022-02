Star Wars: Wer ist der neue Kopfgeldjäger in Book of Boba Fett?

In den letzten zwei Folgen The Book of Boba Fett bekamen wir wenig von dem eigentlichen Titelhelden zu sehen. Dennoch kam die Star Wars-Serie nicht ohne spannende Wendungen und überraschende Auftritte aus. So auch zum Ende von Kapitel 6 Aus der Wüste kommt ein Fremder , als Marshal Cobb Vanth auf einen blauen Kopfgeldjäger mit Hut trifft.

Viele Fans kennen den Star Wars-Schurken natürlich bereits aus TV-Serien wie The Clone Wars oder The Bad Batch. Wir liefern euch die wichtigsten Antworten auf die Frage: Wer ist Cad Bane? Ein ganz anderes Mysterium lösen wir übrigens in dem folgenden Artikel auf:

Wer ist Cad Bane im Star Wars-Universum?

Cad Bane ist ein Kopfgeldjäger, gehört der Spezies der Duros an und verbesserte seinen Körper mit zahlreichen mechanischen Modifikationen. Zur Zeit der Klonkriege galt er als bester Kopfgeldjäger der Galaxis - zumindest nach dem Tod von Jango Fett auf Geonosis.

Das soll aber nicht gegen Banes Qualifikationen und Fähigkeiten als Kämpfer sprechen, dank denen er regelmäßig von Jabba the Hutt, dem Pyke-Syndikat oder sogar Darth Sidious rekrutiert wurde. Aufgrund seiner Auftraggeber trat Bane regelmäßig mit den Klontruppen der galaktischen Republik und auch Jedi-Rittern wie Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi oder Ahsoka Tano in den Konflikt.

Cad Bane und Boba Fett verbindet übrigens ebenfalls eine gemeinsame Vorgeschichte: Nach Episode 2 - Angriff der Klonkrieger schloss sich der junge Fett einer Gruppe Kopfgeldjäger an, zu denen auch Aurra Sing und Cad Bane gehörten. Dabei lernte Boba viel über das Handwerk der Kopfgeldjäger und Bane nahm eine Art Mentorenfunktion für Jangos Sohn ein.

Im Verlauf ihrer Zusammenarbeit kam es jedoch zum Bruch zwischen Boba und Cad: Banes Methoden wurden selbst irgendwann für Boba zu ruchlos, weswegen es zu einem Duell zwischen den beiden kam. Im Zuge dessen schossen sich beide gegenseitig in den Kopf, was die Delle im Helm von Boba Fett erklärt. Doch auch Bane überlebte, wie später einige Folgen von The Bad Batch zeigten, in der es zwischen Cad und Fennec Shand zum Kampf kam.

Das Duell zwischen Boba Fett und Cad Bane bekamen Fans aber nie in all seiner Gänze zu sehen: Die Szene sollte sich eigentlich in der siebten Staffel von The Clone Wars abspielen. Allerdings wurde die Animationsserie zwischenzeitlich eingestellt und erst später fortgeführt - deren Story konzentrierte sich dann aber auf Ahsoka Tano und die Belagerung von Mandalore.

Eine unfertige Version des Duells zwischen Boba Fett und Cad Bane könnt ihr euch auf YouTube ansehen:

Die wichtigsten Auftritte in Star Wars-Serien

Falls ihr euch jetzt für die wichtigsten Auftritte von Cad Bane in den TV-Serien des Star Wars-Universums interessiert, können wir euch weiterhelfen. Auf Disney Plus stehen euch aktuell sämtliche Folgen zur Verfügung.

The Clone Wars

Staffel 1, Folge 22 - Das Geiseldrama

Staffel 2, Folge 1 - Der Holocron-Raub

Staffel 2, Folge 2 - Schicksalshafte Landung

Staffel 2, Folge 3 - Kinder der Macht

Staffel 3, Folge 8 - Böse Absichten

Staffel 3, Folge 9 - Die Jagd nach Ziro

Staffel 4, Folge 15 - Transformer

Staffel 4, Folge 16 - Freund und Feind

The Bad Batch

Staffel 1, Folge 8 - Wiedersehen

Staffel 1, Folge 9 - Entgangene Beute

Cad Bane in The Book of Boba Fett

In Kapitel 6 Aus der Wüste kommt ein Fremder von The Book of Boba Fett bekam Cad Bane im Star Wars-Universum sein Live-Action-Debüt. Dabei wird der Kopfgeldjäger übrigens abermals von Synchronsprecher Corey Burton vertont.

Mit Cad Banes Auftritt stehen die Chancen gut, dass Fans doch noch ein richtiges Duell zwischen ihm und Boba Fett zu sehen bekommen: Der Duros arbeitet für das verfeindete Pyke-Syndikat und schoss Marshal Cobb Vanth an - was als deutliche Warnung zu verstehen ist. Mehr erfahren wir spätestens zum 7. Februar 2022, wenn Kapitel 7 und damit das Finale der Boba Fett-Serie auf Disney Plus startet.

Falls ihr übrigens Dimi über Kapitel 5 von The Book of Boba Fett schwärmen lesen wollt, dann werft ihr am besten einen Blick in seine Kolumne, wie magisch Star Wars immer noch sein kann. Lasst uns außerdem in den Kommentaren wissen, was ihr von Cad Bane und seinem ersten Auftritt in einer Realverfilmung haltet!