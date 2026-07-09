Star Wars: Boba Fetts Rüstung ist legendär - aber kennt ihr die wahre Bedeutung hinter ihren Farben und Symbolen?

Trotz seines undankbaren Abgangs in Episode 6 zählt Boba Fett für mich immer noch zu den coolsten Star-Wars-Figuren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ich sage, wie es ist: Boba Fett ist einfach eine coole Sau. Als ich ihn das erste Mal in Das Imperium schlägt zurück sah, war mir sofort klar: Jep, das ist mein neuer Lieblingscharakter . Wer sonst ist in der Lage, den begnadeten Schmuggler Han Solo auszuspielen und bietet sogar Darth Vader die Stirn?

Und mir ist schon klar, dass Boba Fetts erster Auftritt eigentlich gar nicht in Episode 5 stattfand, sondern im Zuge des … gewöhnungsbedürftigen Star Wars Holiday Specials erfolgte. Und ebenso, dass er ursprünglich auch gar kein Kopfgeldjäger werden, sondern sein Design für neue Elite-Sturmtruppen herhalten sollte.

Letztendlich wurde Boba Fetts Rüstung aber grün und rot gefärbt statt nur weiß und natürlich haben diese Farben eine tiefere Bedeutung. Aber was genau es mit den Farben und auch den Symbolen auf dem Kampfanzug des Kopfgeldjägers auf sich hat, ist euch vielleicht gar nicht bewusst.

Woher hat Boba Fett überhaupt seine Rüstung?

Aber lasst mich von vorne beginnen: Boba Fett hat seine Rüstung von seinem Vater Jango erhalten. Die kam während der Zeit der Prequels noch mit einem blau-silbernen Design daher. Im neuen Disney-Kanon ist über Jangos Vorgeschichte nicht viel bekannt. Wir wissen dank The Mandalorian lediglich, dass er wie auch Din Djarin als sogenannter Foundling von den Mandalorianern aufgenommen und ausgebildet wurde.

In Star Wars Legends ist ein Mann namens Jaster Mereel der Ziehvater von Jango, der als besonders ehrbarer Mandalorianer gilt und sich im Mandalorianischen Bürgerkrieg gegen die verrohte und brutale Deathwatch bis zu seinem Tod behauptet.

Jango verdiente sich unter Jaster seine eigene Rüstung, der selbst wiederum im Kampf gegen Mace Windu auf Geonosis fiel. Sowohl in Legends als auch im neuen Kanon startete Boba Fett dann mit dem Kampfanzug und dem Raumschiff seines Vaters eine eigene Karriere als Kopfgeldjäger.

Im Zuge von The Mandalorian spendierte Boba Fett seiner Rüstung eine neue Lackierung und schlüpfte ebenso in einen neuen Jumpsuit. Das Design blieb aber größtenteils gleich. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Geschichte, die Boba Fetts Rüstung erzählt

Jetzt endlich zum springenden Punkt: Boba Fetts Rüstung erzählt, wie es sich für einen erprobten Krieger gehört, eine recht spannende Geschichte.

Die Farben: In der mandalorianischen Kultur steht Rot dafür, den eigenen Vater zu ehren. Boba hat also in Gedenken an Jango seiner Rüstung rote Akzente verpasst. Mit Grün wollen Mandalorianer wiederum ihr Pflichtbewusstsein zum Ausdruck bringen. Bei Boba wird damit wohl auf seine Effizienz als Kopfgeldjäger angespielt, aber ebenso auf seinen Kodex, der besonders in The Mandalorian zur Geltung kommt.

In der mandalorianischen Kultur steht Rot dafür, den eigenen Vater zu ehren. Boba hat also in Gedenken an Jango seiner Rüstung rote Akzente verpasst. Mit Grün wollen Mandalorianer wiederum ihr Pflichtbewusstsein zum Ausdruck bringen. Bei Boba wird damit wohl auf seine Effizienz als Kopfgeldjäger angespielt, aber ebenso auf seinen Kodex, der besonders in The Mandalorian zur Geltung kommt. Der Mythosaurier auf der Schulterplatte: Bei dem Mythosaurier handelt es sich um eine legendäre und gigantische Kreatur aus der Mythologie Mandalors, die einst von dem Kriegervolk als Reittier verwendet wurde. Mittlerweile gelten die Mythosaurier längst als ausgestorben, doch Din Djarin begegnet einem davon in Staffel 3 von The Mandalorian. Damit verweist Boba Fett auf seine Herkunft und sein Vermächtnis, obwohl sein Status als Mandalorianer mindestens strittig ist.

Bei dem Mythosaurier handelt es sich um eine legendäre und gigantische Kreatur aus der Mythologie Mandalors, die einst von dem Kriegervolk als Reittier verwendet wurde. Mittlerweile gelten die Mythosaurier längst als ausgestorben, doch Din Djarin begegnet einem davon in Staffel 3 von The Mandalorian. Damit verweist Boba Fett auf seine Herkunft und sein Vermächtnis, obwohl sein Status als Mandalorianer mindestens strittig ist. Die Weizengarbe auf dem Brustpanzer: Bobas Brustpanzer ziert eine Weizengarbe, einen Blutstropfen und eine Art Buchstabe. Dabei handelt es sich (zumindest im alten Kanon) um das Wappen von Jaster Mereel. Boba ehrt mit seiner Rüstung also auch den Mann, der seinen Vater Jango Fett ausbildete.

Bobas Brustpanzer ziert eine Weizengarbe, einen Blutstropfen und eine Art Buchstabe. Dabei handelt es sich (zumindest im alten Kanon) um das Wappen von Jaster Mereel. Boba ehrt mit seiner Rüstung also auch den Mann, der seinen Vater Jango Fett ausbildete. Die Delle im Helm: Die Einbuchtung in seinem Helm hat Boba Fett seinem ehemaligen Mentor Cad Bane zu verdanken. Bane (seines Zeichens ebenfalls Kopfgeldjäger) nahm sich Boba in dessen jungen Jahren an. Irgendwann kam es aber zwischen den beiden zum Bruch, der in einem Duell resultierte. Diese Auseinandersetzung gibt es nur als Deleted Scene aus der verworfenen Version der ursprünglichen siebten Staffel von The Clone Wars zu sehen.

1:48 Der offizielle Trailer zur Star-Wars-Serie The Book of Boba Fett

Autoplay

Ihr seht: Boba Fetts Rüstung erzählt eine ganze Geschichte. Fairerweise will ich an dieser Stelle betonen, dass die – wie so oft bei Star Wars – natürlich nicht von Anfang an feststand, sondern über die Jahre hinweg immer mehr zusammengeschustert wurde. Die Tilgung des alten Kanons durch Disney macht die ganze Angelegenheit natürlich etwas undurchsichtiger.

Zuletzt haben wir Boba Fett übrigens in seiner eigenen Solo-Serie von 2021 gesehen. Seitdem hat sich der von Temuera Morrison dargestellte Kopfgeldjäger aber nicht mehr blicken lassen – selbst im Kinofilm The Mandalorian & Grogu nicht.

Ein Jammer für jeden Boba-Fan!