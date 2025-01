Ein neuer Star-Wars-Film will sich »nicht an die Lore fesseln« und geht deswegen 25.000 Jahre in die Vergangenheit

James Mangolds geplanter Kinofilm Dawn of the Jedi soll eine Ära erkunden, die wir im neuen Star-Wars-Kanon noch nie vorher gesehen haben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Während sich The Acolyte circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 abspielt, geht ein neues Projekt ein ganzes Stück weiter: James Mangold arbeitet an einem neuen Star-Wars-Film, der uns stolze 25.000 Jahre in die Vergangenheit entführt.

Darin soll es um die ersten Jedi und die Ursprünge des Ordens geben - also ein Kapitel, dem im neuen Krieg-der-Sterne-Kanon bisher recht wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Doch warum genau will James Mangold so tief in die Vergangenheit des Star-Wars-Universums eintauchen?

James Mangold will sich mit Star Wars austoben dürfen

Dafür liefert der Regisseur von Filmen wie Logan, Indiana Jones 5 und Walk the Line im Gespräch mit MovieWeb die Erklärung:

[...] Das ist ein Gebiet und ein Spielplatz, den ich schon immer mal [erkunden wollte] und wozu ich während meiner Zeit als Teenager inspiriert wurde. Ich bin nicht wirklich daran interessiert, an bereits bestehende Lore gefesselt zu werden, so dass man so gut wie keinen Spielraum hat - damit kann man es niemandem recht machen. Für mich persönlich ist einer der wichtigsten Aspekte daran, die Freiheit zu haben, etwas Neues zu schaffen. [...]

Für seinen Star-Wars-Film arbeitet James Mangold übrigens mit Beau Willimon zusammen, der zuvor an House of Cards oder eben auch Andor beteiligt war. Für das Duo war laut Mangold das Wichtigste, beim Schreibprozess etwas Originelles auf Papier zu bannen .

Wann das Projekt, das momentan auf den Arbeitstitel Dawn of the Jedi hört, kommt, ist aktuell nicht bekannt. Erst gegen Ende 2024 verriet Mangold, dass man mit dem Skript noch nicht fertig sei und jetzt würde man sehen, was passiert . Details zum Cast oder eben der Handlung von Dawn of the Jedi lassen derweil ebenfalls noch auf sich warten.

So sieht die Kino-Zukunft von Star Wars aus

Mit dem Krieg der Sterne geht es derweil am 21. Mai 2026 in den Kinos weiter: The Mandalorian & Grogu startet als erster Star-Wars-Film nach Episode 9 auf der großen Leinwand.

Darauf sollen dann weitere Kino-Projekte wie zum Beispiel Daisy Ridleys Solo-Film als Rey, die geplante Trilogie von Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix, Star Wars Rebels) und Shawn Levys (Deadpool & Wolverine, Free Guy) Leinwandstreifen folgen.

Mehr zur Zukunft von Star Wars im Kino erfahrt ihr unter den oben verlinkten Artikeln.