Nur kurze Zeit nach der Star Wars Celebration und der Comic-Con in San Diego findet Disneys D23 Expo vom 23. bis 25. August 2019 in Anaheim statt und verspricht eine Vorschau auf die neuen Produktionen aus dem Hause Disney inklusive Pixar, Marvel und Star Wars.



Im Hinblick auf den baldigen Start von Disney+ im November erwarten wir einen Blick auf die kommenden Film- und Serien des hauseigenen Streaming-Dienstes. Dazu gehört vor allem die erste Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum The Mandalorian sowie die neuen TV-Serien aus dem Marvel Cinematic Universe über Loki, Hawkey & Co.

Auch Springfield ist mit den Simpsons erstmals vertreten, neben einigen mehr. Lucasfilm ist erstmals mit einer eigenen Halle vor Ort und präsentiert etwa die neuen Sith Troopers aus Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bietet Disney zwar einen Live-Stream zur D23 Expo an, jedoch hat das ganze einen Haken: Die wichtigsten Panels werden nicht übertragen, wie etwa die Präsentation der neuen Filmen und Serien von Disney, Marvel und Star Wars.

Disney+ mit Star Wars und Marvel-Serien

Los geht es am Freitag, 23. August mit der Vorstellung des Disney+ Programms. Im Mittelpunkt steht die erste Realserie The Mandalorian aus dem Star-Wars-Universum. Während auf der Star Wars Celebration 2019 den anwesenden Fans bereits ein erster Serienausschnitt präsentiert wurde, dürfen wir uns jetzt hoffentlich auf den ersten öffentlichen Trailer zur Serie freuen.

Laut Ankündigung laden Showrunner Jon Favreau (Iron Man) sein Autor/Regisseur Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) mit einigen »besonderen Gästen« ein, um einen »exklusiven Blick« auf die Serie zu werfen. Schließlich findet der US-Start bereits am 12. November statt. Darüber besteht durchaus die Chance, dass auch die übrigen Star-Wars-Serien vorgestellt werden, wie etwa die angekündigte Prequel-Serie zu Rogue One oder einer möglichen Obi-Wan Kenobi-Serie.

Weiter geht es auf dem Panel mit den neuen Marvel-Serien aus dem MCU. Jedoch sollte man nicht allzu viel erwarten, schließlich befinden sich die angekündigten Serien Loki, WandaVision und Hawkeye noch in Produktion und werden frühestens 2020 an den Start gehen. Dennoch könnte es erste Concept-Arts, Infos zur Story und der Besetzung geben.

Auch Spiele-Fans kommen auf der D23 Expo auf ihre Kosten: Angekündigt ist ein erster Blick auf Vader Immortal: A Star Wars VR - Episode 2 für Oculus Quest und Rift. Der erste Teil der geplanten Trilogie ist erst Anfang des Jahres erschienen.

Star Wars 9, Eiskönigin 2 und Pixars Onward

Am Samstag, den 24. August stehen die kommenden Kinofilme aus den Walt Disney Studios im Mittelpunkt, von Disney selbst bis hin zu Pixar, Marvel und Star Wars. Vorab eine kleine Ernüchterung: Nach der Star Wars Celebration wird es auf der D23 Expo keinen neuen Trailer zu Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers geben.

Vielmehr wird voraussichtlich ein Video über die Enstehung der Films gezeigt, neben weiteren Infos, Bilder und mehr zum Abschluss der Skywalker-Saga. Ein neuer Trailer wird wohl erst später im Herbst erscheinen, passend zum Kinostart im Dezember. Auch ist es noch zu früh für eine Vorschau auf die nachfolgenden Star-Wars-Filme von Rian Johnson und den Game-of-Thrones-Machern. Dafür dürfte die Star Wars Celebration im August 2020 ein bessere Ort sein.

Disney selbst wird seinen nächsten großen Kinofilm auf dem Panel vorstellen, die Animationskomödie Die Eiskönigin 2 mit einem neuen Trailer und weitere Informationen zum Kinostart im November. Und der neue Pixar-Film Onward wird sicherlich mit einem ersten richtigen Trailer auf dem Panel vorgestellt. Kinostart ist im März 2020.

Marvel und Die Simpsons

Auf dem Fan-Event feiern die Marvel Comics 80. Jubiläum mit zahlreichen Superhelden. Nachdem erst kürzlich Pase 4 und erste Titel zu Phase 5 aus dem Marvel Cinematic Universe auf der Comic-Con vorgestellt wurden, dürften die nächsten Kinofilme wie Black Widow mit neuen Bildern und vielleicht sogar einem ersten Trailer im Mittelpunkt des Panel stehen. Vielleicht äußern sich die Chefs von Disney und Marvel ja zur aktuellen Kontroverse über Spider-Man im MCU.

Disney begrüßt auch erstmals Neuzugang Die Simpsons, die nach dem Fox-Kauf nun zum Mäusekonzern gehören und sich erstmals auf der D23 Expo mit einem eigenen Panel präsentieren werden. Dazu gehören sicherlich Details zu den neuen Staffel und welche Pläne Disney mit den gelben Bewohnern aus Springfield hat.