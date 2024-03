»Star Wars für Erwachsene«: Stellan Skarsgård stellt klar, warum ihn die Andor-Serie so fasziniert

Stellan Skarsgård freut sich schon darauf, in Andor Staffel 2 zurückzukehren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nein, wir müssen euch enttäuschen: Nach wie vor ist nicht klar, wann die zweite Staffel von Andor endlich auf Disney Plus startet. Zuletzt schenkte uns Stellan Skarsgård, der Darsteller von Luthen Rael, aber einen kleinen Funken Hoffnung, dass es doch noch 2024 soweit sein könnte.

Und wisst ihr was? Stellan Skarsgård plaudert offenbar sehr gerne über Andor, denn in einem neuen Interview mit Vanity Fair verrät der Schauspieler, was genau ihn so sehr an der Star-Wars-Serie begeistert.

Das ganze Interview könnt ihr euch hier anschauen, aber keine Sorge, den Star-Wars-Part haben wir im Anschluss in Textform für euch herausgearbeitet:

Das Drehbuch macht den Unterschied

Laut Skarsgård gefalle ihm an Andor so sehr, dass die Charaktere so gut geschrieben und dadurch vielschichtig seien, was im echten Leben nun mal auch so ist. Aber vor allem die ungewohnt düstere Seite des uns bekannten Star-Wars-Universums scheint ihn zu faszinieren:

Der Mensch hat mehr als zwei Gesichter. Wir sind anders, wenn wir unsere Familie treffen und wenn wir mit unseren Freunden zusammen sind […] Zunächst einmal war [Andor] sehr gut geschrieben. […] Es ist wie Star Wars für Erwachsene. Es ist eine sehr unterdrückerische Gesellschaft, eine faschistische Gesellschaft, und man spürt ihre Präsenz. Die Charaktere sind sehr gut gezeichnet.

Star Wars für Erwachsene? Wenn ihr Andor bereits gesehen habt, wisst ihr: Ja, das trifft zu! Wenn ihr die Serie noch nicht auf Disney Plus geschaut habt, solltet ihr jetzt aus Spoiler-Gründen lieber nicht weiterlesen und lieber hier klicken, um etwas über für immer geschnittene Szene aus Dune 2 zu erfahren.

Andor traut sich wie keine andere Star-Wars-Serie und wohl auch wie keiner der Filme, die Grautöne des weit, weit entfernten Universums zu beleuchten. Die Rebellen sind immer die Guten? Im Imperium tummeln sich nur herzlose Schurken? Weit gefehlt! Auch unser Redaktions-Yoda Dimi musste schon feststellen: Andor verändert, wie ich Imperium und Rebellen sehe.

Appetizer auf Staffel 2

Und gegenüber Gamesradar legte Stellan Skarsgård kürzlich noch einmal nach. Im dortigen Interview äußert er sich nämlich zur heiß ersehnten zweiten Staffel von Andor. Und was er sagt, macht Fans das Warten wohl nicht gerade einfacher:

Es ist die letzte Staffel der Serie. Sie endet dort, wo Rogue One beginnt. Ich denke, sie wird sehr gut sein, denn schon die erste Staffel hat mich überzeugt, weil es eine Art Star Wars für Erwachsene ist - es ist eine realistischere und kompliziertere Gesellschaft, in der sie leben, und die Klaustrophobie des faschistischen Regimes ist spürbar. Ich denke, wir haben eine gute Staffel vor uns.

Ihr seht: Auch hier zückt der Schauspieler wieder die Star Wars für Erwachsene -Karte. Aber wer Andor bereits gesehen hat, der weiß, dass diese Bezeichnung nicht aus der Luft gegriffen ist. Auch wir waren damals von der beinharten Serie extrem begeistert.

