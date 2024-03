Star Wars, Jurassic Park und Dune: Unsere Lieblingsfilme werden mit Memes gerade gehörig auf die Schippe genommen

Was in Star Wars seinen Anfang nahm, zieht inzwischen weite Kreise: Bierwerbung! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Diese News kann einfach nicht bierernst sein, tut uns leid. Denn nachdem wir bereits vor einigen Tagen darüber berichtet haben, dass vor 20 Jahren mal schamlos Bierwerbung in Star Wars gemacht wurde, zieht die Story nun weite Kreise.

Das Internet wird kreativ. Und ihr wisst, was das heißt: Haufenweise herrliche Memes, die auch andere beliebte Filme, große Momente des Sports oder sogar Videospiele für Bierwerbung nutzen.

Wir haben die Sachlage ganz nüchtern für euch analysiert und einiges an Beweismaterial gesammelt.

Die besten Memes mit schamloser Bierwerbung

Moment, worum geht's? Falls ihr nicht im Thema seid, holen wir euch kurz ab: In Chile entschied sich ein Fernsehsender vor 20 Jahren dafür, die Ausstrahlung von Star Wars - Episode 4 nicht durch klassische Werbespots zu unterbrechen. Stattdessen baute man die Produkte - in dem Fall das Bier der Marke Cerveza Cristal - geschickt in den eigentlichen Film ein.

Konkret hat das dann wie folgt ausgesehen:

Das animiert nun kreative Nachahmer. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bereits ein kurzer Besuch auf X (ehemals Twitter) reicht aus, um von den ganzen Memes als Reaktion auf das Star-Wars-Original ganz beschwippst zu werden.

Star Wars

Alles begann mit Star Wars, also widmen wir uns zunächst ein paar weiteren Bier-Funden in der weit, weit entfernten Galaxis.

Wisst ihr, warum Obi-Wan in Episode 3 auf Utapau von seinem Boga gefallen ist? Nein, es lag nicht am Beschuss durch die Klonsoldaten. Die Wahrheit: Er war betrunken! Kein Wunder, schließlich hat er vorher von Commander Cody ein Bier zugesteckt bekommen. Denkt daran: Niemals fahren (oder reiten), wenn ihr was getrunken habt!

Pulp Fiction

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Was steckt in dem Koffer, den Vincent Vega und Jules Winnfield die ganze Zeit mit sich herumschleppen? Wir kennen nun die Antwort, wir hätten einfach nur mal im Film genauer hinschauen müssen:

Dune (2021)

Flüssiges Spice: Ist Paul Atreides in Dune 1 eigentlich schon alt genug für ein kühles Helles? Hoffen wir jedenfalls, denn andernfalls könnte ihm diese garantiert so im Film stattgefundene Szene Hausarrest einhandeln:

Der Pate

Eine der berühmtesten Filmszenen aller Zeiten: In Der Pate wacht ein Hollywood-Produzent morgens in seinem Bett auf, um sich darüber zu wundern, dass seine Hand ganz feucht ist. Wenn ihr jetzt grinst, ist das nicht unsere Schuld. Fakt ist: Er zieht die Decke zurück und blickt auf einen abgetrennten Pferdekopf, alles ist voller Blut, ein echter Schockmoment.

Dabei hätte sein Fund doch auch so viel erfreulicher sein können, wie dieses Meme beweist:

Jurassic Park

Die nächste Bier-Szene beschert uns beinahe einen Kater: Denn genau wie unzählige weitere Dino-Fans auf der ganzen Welt lieben wir die ikonische Szene im ersten Jurassic Park, als Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler zum ersten Mal die Dinosaurier erblicken und der Gänsehaut-Soundtrack von John Williams einsetzt.

Nicht so in der alternativen Fassung. Stellt euch vor, die Werbetreibenden hätten sich wirklich zu diesem Schritt entschlossen? Ach, seht selbst:

Metal Gear Solid

Auch außerhalb der Film- und Serienwelt grassiert der ungezügelte Bierkonsum. Sogar Solid Snake kann es sich während eines höchst atmosphärischen Showdowns nicht verkneifen, mit seinem Widersacher anzustoßen. Zugegeben: Teilweise aufdringliche Produktplatzierungen in Spielen von Hideo Kojima gibt es ja in der Tat einige, etwa für Monster Energy in Death Stranding.

Formel 1

Auch Formel-1-Fans betreiben Geschichtsrevisionismus: Erinnert ihr euch an die Kontroverse nach dem Malaysia-GP im Jahr 2013, Stichwort Multi 21 ? Damals sollten die Red-Bull-Piloten Mark Webber (auf P1 liegend) und Sebastian Vettel (auf P2) die Positionen halten, um den Doppelsieg nicht durch ein teaminternes Scharmützel zu gefährden.

Vettel hielt sich nicht daran, gewann den GP und im Cooldown-Raum vor der Siegerehrung herrschte dicke Luft. Und wie kühlt ein damals noch dreifacher Weltmeister sein Gemüt? Ihr könnt es euch denken!

Das war wie gesagt nur eine kleine Auswahl. Das Internet ist derzeit voll mit Memes rund um die chilenische Biermarke. Seit das Thema vor einigen Tagen ins Internet geschwappt ist, stieg das Suchvolumen nach Cerveza Cristal weltweit stark an. Da dürfte im Vorstand bestimmt feierlich angestoßen werden und zwar mit … ach, ihr wisst, womit!

Der Abschluss dieser Meldung ist so ein bisschen wie der Kater am nächsten Morgen. Wie macht man jetzt weiter? Wie wäre es mit dem offiziellen Trailer zur Fallout-Serie, der sogar noch eine überraschende Nachricht im Gepäck hat? Außerdem hat der legendäre Filmkomponist Hans Zimmer erklärt, weshalb er nicht an Gladiator 2 mitgewirkt hat. Alles dazu erfahrt ihr in den obigen Artikeln.