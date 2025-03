Star Wars: Episode 9 hat eine Heldin auf die Ersatzbank verbannt - 6 Jahre später wird das ausgebügelt

Kam für viele Fans in Episode 9 viel zu kurz: Kelly Marie Tran als Rose Tico. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Dem Abschluss der Skywalker-Saga kann man viel vorwerfen. Es lässt sich wohl auch guten Gewissens behaupten, dass Episode 9 die wenigsten Star-Wars-Fans glücklich gemacht hat. Dafür gibt es viele gute Gründe, so zum Beispiel, wie mit bestimmten Charakteren der Sequel-Trilogie umgegangen wurde.

Am schlimmsten hat es dabei wahrscheinlich Rose Tico erwischt. Die von Kelly Marie Tran verkörperte Mechanikerin des Widerstands spielte in Die letzten Jedi noch eine tragende Rolle, wurde in Der Aufstieg Skywalkers dann auf die Ersatzbank verbannt.

Episode 9 war für Rose Tico ein undankbares Abenteuer

So ist Rose Tico in Episode 8 noch für knapp 11 Minuten zu sehen, während sie in Episode 9 nur auf magere 76 Sekunden kommt. Statt sich mit Finn (John Boyega) und Co. in ein neues Abenteuer zu stürzen, bleibt Rose zurück, um in Büchern und Aufzeichnungen zu wälzen.

Recht viel mehr bekommt sie dann auch nicht mehr zu tun: Mal steht sie im Hintergrund, mal schaut sie Hauptfiguren dabei zu, wie sie wichtigere Dinge machen und sagen und im finalen Gefecht gegen die Letzte Ordnung darf sie ein paar Blaster-Schüsse abfeuern.

Warum Rose in Episode 9 so wenig zu sehen ist? Laut Drehbuchautor Chris Terrio gegenüber AwardsDaily) hat das mit dem Tod von Carrie Fisher zu tun. Die Schauspielerin starb im Dezember 2016 und damit noch vor dem Drehstart von Der Aufstieg Skywalkers.

Um die Geschichte von Leia zu Ende zu erzählen, musste man auf nicht verwendetes Material für Episode 7 zurückgreifen. Entsprechend wenig Spielraum gab es, um die für sie und Rose geplanten Szenen umzusetzen.

Rose Tico bekommt sechs Jahre später endlich mehr zu tun

Jetzt hat Marvel einen neuen Star-Wars-Comic herausgebracht, der die Geschehnisse von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers nacherzählt. Dabei wird die Geschichte mit ein paar zusätzlichen Szenen und Dialogen gepolstert, wie es in den Adaptionen von Krieg-der-Sterne-Filmen öfter der Fall ist.

Und hier bekommt Rose Tico nun tatsächlich mehr zu tun: Nachdem sich Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO und BB-8 mit dem Millennium Falken verabschieden, gibt es zwischen Rose und Leia Organa einen zusätzlichen Dialog, der im Film fehlt.

Und darin wird betont, wie wichtig Roses Rolle im Kampf gegen die Erste Ordnung eigentlich ist: Sie sucht nicht nur nach Schwachstellen in der neuen Sternenzerstörer-Flotte, sondern wird von Leia zur leitenden Ingenieurin des Widerstands befördert. Das bedeutet konkret, dass jedes einzelne Schiff der Rebellen ihrer Verantwortung unterliegt.

Der offizielle Comic zu Star Wars: Episode 9 zeigt neue Szenen mit Rose Tico und Leia Organa. Bildquelle: Lucasfilm/Marvel Comics

Damit nähert sich Rose Tico im Comic zu Episode 9 zumindest wieder ein kleines bisschen der Team-Rolle, die sie in Episode 8 innehatte. Die Autoren der Adaption Jody Houser und Will Sliney scheinen sich dabei einen kleinen Meta-Gag nicht zu verkneifen, indem sie Leia aussprechen lassen:

Es ist nicht einfach, die Arbeit auf dem Boden zu machen. All die Details, die Leute niemals sehen werden. Die Dinge, die nur bemerkt werden, wenn sie nicht richtig gemacht werden.

Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers startete im Dezember 2019 in den deutschen Kinos. Danach legte der Krieg der Sterne eine Pause auf der großen Leinwand ein. Weiter geht es jetzt erst am 21. Mai 2026, sobald The Mandalorian & Grogu anläuft – dann eben nicht auf Disney Plus, sondern im Kino.