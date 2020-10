Star Wars: High Republic stellt seinen Wookie-Jedi & drei Padawane vor

2021 beginnt mit The High Republic das nächste große Kapitel des Star-Wars-Universum. Mittlerweile haben Disney und Lucasfilm bereits zahlreiche Infos zur 200 Jahre vor Episode 1 angesiedelten Ära geteilt. So zum Beispiel, was es mit den bösen Nihil auf sich hat oder welcher schreckliche Vorfall das Ende des Goldenen Zeitalters der Republik einläutete.

Jetzt wird endlich eine Frage beantwortet, die sich bereits viele Fans gestellt hatten: Was hat es mit dem mit Lichtschwert bewaffneten Wookie auf sich, der schon auf den ersten Bildern zu The High Republic zu sehen war? Auf der offiziellen Star-Wars-Homepage wurden vier wichtige Padawane vorgestellt, von denen der ein oder andere von den großen Meistern der High Republic unterrichtet wird.

Und nein, dabei handelt es sich keineswegs um den ersten Wookie-Jedi: In der Animationsserie The Clone Wars trat beispielsweise der Jüngling Gungi auf, während der Wookie Tyvokka im alten Kanon noch Plo Koons Jedi-Meister war. Außerdem zückte sogar einmal Chewbacca selbst im Zuge der neuen Star-Wars-Comics von Marvel ein Lichtschwert - auch wenn ihn das natürlich nicht zum Jedi macht.

Es ist übrigens gut möglich, dass der ein oder andere der in diesem Artikel vorgestellten Padawane von Yoda höchstpersönlich unterrichtet wurde: Der alte Jedi-Meister gab seine Weisheiten schon zur Zeit der High Republic am liebsten an junge Schüler des Ordens weiter und wird auch in den kommenden Geschichten eine tragende Rolle spielen.

Die Padawane der High Republic

Burryaga Agaburry

Burryaga wird als einer der wenigen Wookies beschrieben, der die Wälder seines Heimatplaneten Kashyyyk verlassen hat, um in dem Tempel der Jedi auf Corsucant zu studieren.

Der Wookie-Padawan ist äußerst geschickt im Umgang mit dem zweihändigen Lichtschwert und verfügt außerdem über die natürliche Begabung, ohne große Schwierigkeiten die Emotionen anderer zu spüren. Diese Fähigkeit macht ihn selbst unter seinen erfahreneren Jedi-Brüdern und Schwestern zu etwas Besonderem.

Wo tritt Burryaga Agaburry auf? Im Roman Star Wars: The High Republic - Light of the Jedi von Charles Soule. Das Buch erscheint am 5. Januar 2021.

Reath Silas

Reath Silas wird von Meister Jora Malli ausgebildet - einem Mitglied des Rates der Jedi. Damit verbrachte Reath die meiste Zeit als Padawan auf Coruscant und kam unter anderem an das Privileg, an vielen diplomatischen Treffen teilzunehmen.

Jetzt ändert sich für Reath jedoch alles: Er verlässt sein verhältnismäßig behütetes Leben auf Coruscant und lernt die wilderen sowie raueren Ecken der Galaxis kennen. Damit lernt der junge Padawan, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist.

Wo tritt Reath Silas auf: Im Jugendroman Star Wars: The High Republic - Into the Dark von Autorin Claudia Gray. Das Buch erscheint am 2. Februar 2021.

Lula Talisola

Lula hat ihr Leben komplett dem Jedi-Orden verschrieben und strebt mit großer Begeisterung eine erfolgreiche Karriere an - sie möchte niemand Geringeres als "der größte Jedi aller Zeiten" werden. Die junge Padawan kann es gar nicht erwarten, zum Jedi-Ritter geschlagen zu werden und legt sich entsprechend ins Zeug.

Lula gehört zu den begnadetsten Schwertkämpfern ihrer Klasse und zeichnet sich durch ihre Loyalität gegenüber ihrer beiden Freunde Farzala und Qort aus - obwohl oder gerade wenn sie am Unruhe stiften sind.

Wo tritt Lula Talisola auf? Im Comic Star Wars: The High Republic Adventures von Autor Daniel Jose Older. Die Reihe hat noch keinen konkreten Release-Termin

Bell Zattifar

Bell Zattifar wird von dem legendären Jedi-Meister Loden Greatstorm unterrichtet - und Bell hofft, diese Zeit überhaupt zu überleben. Er und sein Meister sind auf dem Jedi-Außenposten des Erzplaneten Elphrona stationiert - in den tiefsten Tiefen des Outer Rims.

Dort hofft Bell Zattifar gemeinsam mit seinem Meister Loden Greatstorm den Frieden und das Licht der Jedi verbreiten zu können.

Wo tritt Bell Zattifar auf? Im Roman Star Wars: The High Republic - Light of the Jedi von Charles Soule. Das Buch erscheint am 5. Januar 2021.

Was haltet ihr von den neuen High-Republic-Charakteren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!