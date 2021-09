Ein simples Bild macht Star-Wars-Fans gerade neue Hoffnung: Der Leaker Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit als sehr gut informiert und zuverlässig erwiesen hat, liefert bei Twitter einen nicht ganz subtilen Hinweis auf ein neues Spiel aus dem Hause Quantic Dreams.

Zu sehen ist eine Figur aus dem Spiel Detroit: Become Human hinter zwei gekreuzten Lichtschwertern:

Link zum Twitter-Inhalt

Henderson selbst schreibt zwar kein Wort dazu, hinterlässt aber Likes bei allen Antworten die von »Star Wars bei Quantic Dream« schreiben. Wäre das überhaupt möglich? Und was für ein Spiel könnten Fans von diesem Entwicklerstudio wohl erwarten?

Quantic Dream arbeitet am nächsten, großen Spiel

Was hat Quantic Dream bisher gemacht? Das Studio ist vor allem bekannt durch die Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human, alles reine Singleplayer-Spiele mit Fokus auf einer komplexen Story, die durch Entscheidungen beeinflusst werden kann. Dafür ist das eigentliche Gameplay meistens verhältnismäßig simpel. Quicktime-Events und Dialoge nehmen eine wichtige Rolle ein, ebenso die Beziehungen zu verschiedenen NPCs.

Woran arbeitet das Studio gerade? Darüber hüllt Quantic Dream noch den Mantel des Schweigens. Aber immerhin wissen wir, dass das nächste AAA-Spiel bereits in der Mache ist. Aktuelle Job-Angebote des Studios verraten sogar erste Details:

Es wird erneut ein Action-Adventure

Es wird ein NextGen-Spiel (wir gehen davon aus, dass damit PS5 und/oder Xbox Series X gemeint sind und nicht deren Nachfolger)

Es wird wieder filmisch / cinematisch

Es sollen »bestehende visuelle Stile identifiziert und implementiert werden«

Es befindet sich gerade in der Entwicklungsphase

Besonders der vierte Punkt könnte tatsächlich auf ein Spiel zu einer bereits existierenden Lizenz hindeuten. Allerdings gibt es bisher keinerlei offizielle Bestätigung, genießt die Infos also mit Vorsicht.

Selbst wenn ihr eure Gefühle erforscht und spürt, dass es wahr ist - noch befindet sich das Projekt wohl in einer sehr frühen Phase. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele stillschweigend eingestampft werden, noch bevor sie angekündigt wurden. »Ungewiss die Zukunft des Spiels ist«, würde Meister Yoda sagen!

Woher stammen die Gerüchte? Außer Henderson gibt es derzeit nur eine weitere Quelle, die über das angebliche Star-Wars-Spiel berichtet. Der französische Youtuber Gautoz behauptet, dass Quantic Dream ihren vertrag mit Sony abgeschlossen hätte und sich nun mit Disney einige. Woher die Infos stammen, sagen beide Leaker nicht.

Ist das glaubwürdig? Anfang 2021 hat Lucasfilm die exklusiven Abmachungen mit EA beendet, das bedeutet, dass jetzt auch andere Studios Star-Wars-Spiele entwickeln können. Dass Ubisoft schon an einem Open-World-Spiel sitzt, ist bereits bekannt. Ein Kotor-Remake wurde ebenfalls enthüllt und angeblich sollen viele weitere Titel in Arbeit sein:

Wer ist der Leaker?

Tom Henderson ist besser bekannt unter dem Pseudonym LongSensationYT und verfügt erwiesenermaßen über Insider-Quellen in der Entwicklerszene. Er erlangte 2019 vor allem Bekanntheit unter CoD-Fans, weil er Name und Setting von Modern Warfare korrekt prognostiziert und lange vor Release von Warzone eine Free2Play-Battle-Royale-Auskopplung vorausgesagt hatte. Er verfügt außerdem über einen direkten Draht zu EA und erfuhr vorab Infos über Battlefield 2042.

Der große Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order hat ja gezeigt, dass Singleplayer im Krieg der Sterne riesiges Potenzial hat. Also wäre definitiv nicht abwegig, dass auch andere Entwickler sich an story-getriebene Spiele wagen - und an Quicktime-Events hat man sich ja in Star Wars: The Force Unleashed schon gewöhnt.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was sich bei Star Wars in Zukunft tut! Falls ihr auf ein Mandalorian-Spiel hofft: Wir nehmen die angeblichen Gameplay-Leaks unter die Lupe.